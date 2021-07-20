В Колумбии задержаны подозреваемые в организации покушения на президента

Колумбийские правоохранительные органы задержали шестерых подозреваемых в организации покушения на президента Колумбии Ивана Дуке. Такую информацию распространила газета El Tiempo.

Отмечается, что среди задержанных - несколько бывших военных. Личности подозреваемых не раскрываются, пишет ТАСС.

Напомним, речь идет о покушении, произошедшем 25 июня. Тогда неизвестные обстреляли вертолет, на борту которого находились Иван Дуке, министр национальной обороны Колумбии Диего Молано и глава МВД Даниэль Паласиос. Никто не пострадал.