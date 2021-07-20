В Минпромторге исключили риск дефицита товаров в РФ

Поправки по новым требованиям утилизации товаров, которые сейчас обсуждаются, никак не повлияют на заполненность полок в магазинах, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Он призвал представителей бизнеса аккуратнее относиться к высказываниям и сказал, что никакого дефицита товаров в России не будет.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли выразила опасения по поводу проекта поправок в закон об отходах производства и потребления, а также в закон о торговле. В АКОРТ сказали, что предлагаемые нормы, в частности, запрет на продажу товаров, сведения о которых не внесены в специальную систему, грозят "пустыми полками" и снижением ассортимента в онлайн-магазинах.

Евтухов отметил, что Минпромторг пока не согласовал эти поправки, поскольку есть ряд вопросов, требующих проработки. Однако из законопроектов "не вытекают" пустые или полные полки в магазинах.

"Конечно, никакого дефицита ни по каким позициям не ожидается. Подобные заявления некорректны, бизнесу, конечно, нужно аккуратнее относиться к публичным высказываниям", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее в Минприроды тоже прокомментировали заявление АКОРТ, отметив, что реализация новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП) не скажется на ассортименте товаров в магазинах.