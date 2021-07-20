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20.07.2021 14:48
Рубрика: Коммерческий транспорт

В России начнут производить автомобили Fiat

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Fiat. Фото: Пресс-служба Fiat.
Фото: Пресс-служба Fiat.

Концерн Stellantis в рамках стратегии по развитию завода "ПСМА Рус" в Калуге планирует локализовать производство фургона Fiat Scudo.

Фото: Пресс-служба Peugeot.
Новый мегаконцерн Stellantis обошел Volkswagen по продажам

Модель будет построена на платформе K0 от Peugeot Expert. Выпуск Fiat Scudo российской сборки начнется до конца 2022 года.

Stellantis намерен стать лидером среди экспортёров автомобилей в страны Евросоюза. Для этого на калужском заводе "ПСМА Рус" ведутся работы по углублению локализации и увеличению объёмов локального производства.

Планируется создать мультибрендовый экспортный хаб на базе вышеупомянутого предприятия для поставок машин и двигателей в Европу, Латинскую Америку, Северную Африку. Первые поставки стартуют во втором полугодии 2021 года.

Напомним, концерн в первом полугодии текущего года запустил новую платформу для производства минифургонов и компактвэнов Peugeot, Citroen и Opel.

Помимо этого, уже локализован дизельный мотор семейства DV6 объёмом 1,6 литра. Двигатель предназначен для следующих моделей: Peugeot 408 и Citroen C4, Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Opel Vivaro, Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo Cargo, а также Peugeot Partner Crossway, Citroen Berlingo Multispace, Opel Combo Life.

#Fiat