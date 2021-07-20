В России начнут производить автомобили Fiat

Концерн Stellantis в рамках стратегии по развитию завода "ПСМА Рус" в Калуге планирует локализовать производство фургона Fiat Scudo.

Модель будет построена на платформе K0 от Peugeot Expert. Выпуск Fiat Scudo российской сборки начнется до конца 2022 года.

Stellantis намерен стать лидером среди экспортёров автомобилей в страны Евросоюза. Для этого на калужском заводе "ПСМА Рус" ведутся работы по углублению локализации и увеличению объёмов локального производства.

Планируется создать мультибрендовый экспортный хаб на базе вышеупомянутого предприятия для поставок машин и двигателей в Европу, Латинскую Америку, Северную Африку. Первые поставки стартуют во втором полугодии 2021 года.

Напомним, концерн в первом полугодии текущего года запустил новую платформу для производства минифургонов и компактвэнов Peugeot, Citroen и Opel.

Помимо этого, уже локализован дизельный мотор семейства DV6 объёмом 1,6 литра. Двигатель предназначен для следующих моделей: Peugeot 408 и Citroen C4, Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Opel Vivaro, Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo Cargo, а также Peugeot Partner Crossway, Citroen Berlingo Multispace, Opel Combo Life.