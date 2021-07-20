Видео "атаки" шлагбаума на пассажиров грузовика стало вирусным

Внедрение системы платных дорог по всему миру идет хоть и быстрыми темпами, но не всегда гладко. Для многих водителей, особенно, из глухой провинции, проезд через пункт оплаты со шлагбаумом становится настоящим испытанием. В Сети на эту тему полно разного видео - драматического, трагикомического и просто комического.

К последнему разряду относится ролик, снятый в южноиндийском Хайдарабаде (штат Телангана). Водитель грузовика, провозивший в кузове людей (обычная для Индии практика) слишком поторопился, проезжая пункт оплаты. Стоило двигавшемуся перед ним грузовику проехать за шлагбаум, как наш герой тут же встал на его место, но слегка не рассчитал - проехал лишние 1,5-2 метра.

В результате шлагбаум, сработавший после проезда предыдущего транспортного средства, опустился не перед капотом машины, а прямо на кузов, на голову ни в чем не повинного пассажира. И не один раз, а несколько, видимо, пытаясь вбить в голову бедняге то, что останавливаться нужно строго согласно разметке и знакам.

Видео "атаки шлагбаума" быстро стало вирусным в странах Юго-Восточной Азии, и можно лишь посочувствовать пассажиру, невольно оказавшемуся героем многочисленных шутливых гифок и юмористических подборок.