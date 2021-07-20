Вирусолог сравнил смертность от COVID-19 среди непривитых и вакцинированных

Вирусолог Сергей Нетесов сравнил смертность от коронавируса среди непривитых россиян и вакцинированных граждан. От вызванных COVID-19 осложнений умирает четыре процента инфицированных. Если у человека есть какое-то хроническое заболевание, вероятность летального исхода увеличивается в 2-3 раза.

"По смертоносности нынешний коронавирус можно сравнить, например, с дифтерией. У части людей есть либо серьезные заболевания, либо особенности иммунитета, из-за которых они от этой инфекции умирают", - сказал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета.

Нетесов также отметил, что для создания эффективного препарата против SARS-CoV-2 необходимы годы. Поэтому пока только вакцина поможет человеку. И прививку надо сделать как можно быстрее. Если вакцинацию от COVID-19 растянуть на два-три года, то вирус в своей эволюции обгонит вакцины, пояснил эксперт, мнение которого публикует газета "Известия".