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19.07.2021 03:02
Рубрика: Общество

Вакцинация 80% населения сформирует коллективный иммунитет к штамму "дельта"

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Формирование коллективного иммунитета к штамму "дельта", который отличается более высокой заразностью, возможно при вакцинации более 80% населения России. Такое мнение в интервью "Известиям" высказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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По его словам, уже есть опубликованные оценки зарубежных вакцин против варианта "дельта". Эти препараты, как и российский "Спутник V", основаны на первоначальном варианте коронавируса. "Для них эффективность против варианта "дельта" ниже всего на 5-10%, но вакцины все равно работают", - отметил вирусолог.

Нетесов подчеркнул: сомнений нет, надо вакцинироваться и как можно быстрее. При этом скорость вакцинации населения очень важна. Если затянуть процесс на два-три года, то вирус в своей эволюции обгонит вакцины, пояснил эксперт.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин против коронавируса. "Учитывая растущий спрос, нужно увеличить объемы производства. Важно обеспечить достаточное количество вакцин в субъектах РФ", - заявил он.

Вакцинация в целом по стране проходит стабильно, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко. Система здравоохранения справляется со всеми процессами, с учетом мобильных бригад действует более 13,5 тысячи прививочных пунктов. Ежедневно вакцинацию проходят более 500 тысяч человек. "В некоторые дни доходит до миллиона вакцинированных граждан", - заявил глава Минздрава.

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