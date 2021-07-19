Вакцинация 80% населения сформирует коллективный иммунитет к штамму "дельта"

Формирование коллективного иммунитета к штамму "дельта", который отличается более высокой заразностью, возможно при вакцинации более 80% населения России. Такое мнение в интервью "Известиям" высказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

По его словам, уже есть опубликованные оценки зарубежных вакцин против варианта "дельта". Эти препараты, как и российский "Спутник V", основаны на первоначальном варианте коронавируса. "Для них эффективность против варианта "дельта" ниже всего на 5-10%, но вакцины все равно работают", - отметил вирусолог.

Нетесов подчеркнул: сомнений нет, надо вакцинироваться и как можно быстрее. При этом скорость вакцинации населения очень важна. Если затянуть процесс на два-три года, то вирус в своей эволюции обгонит вакцины, пояснил эксперт.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин против коронавируса. "Учитывая растущий спрос, нужно увеличить объемы производства. Важно обеспечить достаточное количество вакцин в субъектах РФ", - заявил он.

Вакцинация в целом по стране проходит стабильно, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко. Система здравоохранения справляется со всеми процессами, с учетом мобильных бригад действует более 13,5 тысячи прививочных пунктов. Ежедневно вакцинацию проходят более 500 тысяч человек. "В некоторые дни доходит до миллиона вакцинированных граждан", - заявил глава Минздрава.