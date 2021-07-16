Новости

В Челябинской области задержали подозреваемого в двойном убийстве 15:07
Прокуратура Москвы взяла под контроль ДТП с тремя пострадавшими детьми 15:06
В МЧС придумали, как защитить соцобъекты от пожаров 15:00
В Бельгии в результате наводнений погибли 22 человека 14:58
Лавров обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане 14:51
На Урале директора школы наказали за увольнение повара из-за конфликта 14:41
Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах 14:40
Рестораны и фудкорты Москвы смогут снова работать ночью 14:39
Две трети случаев COVID-19 в России приходится на "дельта"-штамм 14:29
Производители "Спутник V" в РФ сделают 57 млн комплектов к 1 октября 14:27
Песков рассказал о мерах сдерживания цен на продукты 14:24
Роспотребнадзор назвал регионы с максимальным ростом случаев COVID-19 14:21
Песков поддержал отмену QR-кодов в ресторанах Москвы 14:17
Российская спортсменка разделась для взвешивания перед боем в Bellator 14:17
На поиски пропавшего под Томском Ан-28 вылетели три вертолета 14:17
На Урале мусульман попросили отпраздновать Курбан-Байрам дома 14:09
Песков оценил указание Шойгу изучать в армии статью Путина 14:08
Умерла игравшая в женском оркестре Освенцима Эстер Бежарано 14:07
Мурашко: Более 500 тысяч человек ежедневно вакцинируются в России от COVID-19 14:01
Песков пояснил статус журналистов-иноагентов 13:56
Сенатор от Крыма оценил последствия отставки главы МВД Украины 13:55
Мурашко: За неделю число госпитализаций с COVID-19 увеличилось на 9,5% 13:54
Кабмин направил регионам свыше 85 миллиардов рублей на здравоохранение 13:50
Песков призвал к вакцинации и ношению масок 13:46
Собянин: Система обязательных QR-кодов выполнила свою задачу и будет отменена 13:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 14:01
Рубрика: Власть

Мурашко: Более 500 тысяч человек ежедневно вакцинируются в России от COVID-19

Текст: Владимир Кузьмин

Более 500 тысяч граждан ежедневно проходят вакцинацию против коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

Мурашко: За неделю число госпитализаций с COVID-19 увеличилось на 9,5%

"В некоторые дни доходит до миллиона вакцинированных граждан", - подчеркнул он.

В целом вакцинация проходит стабильно, считает глава Минздрава.

Система здравоохранения справляется со всеми процессами. "Мы не видим проблем сегодня", - сказал Мурашко. По стране с учетом мобильных бригад действует более 13,5 тысячи прививочных пунктов.

Власть Работа власти Госуправление Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Срок действия подлежащих замене паспортов продлен на 90 дней
В Минобрнауки предложили изменить правила поступления в вузы
"Спутник Лайт" начнут поставлять в регионы со следующей недели
Появились фото нового российского истребителя
Прощание с Петром Мамоновым состоится 17 июля
Путин рассказал о своей статье о российско-украинских отношениях
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России