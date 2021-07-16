Мурашко: Более 500 тысяч человек ежедневно вакцинируются в России от COVID-19

Более 500 тысяч граждан ежедневно проходят вакцинацию против коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

"В некоторые дни доходит до миллиона вакцинированных граждан", - подчеркнул он.

В целом вакцинация проходит стабильно, считает глава Минздрава.

Система здравоохранения справляется со всеми процессами. "Мы не видим проблем сегодня", - сказал Мурашко. По стране с учетом мобильных бригад действует более 13,5 тысячи прививочных пунктов.