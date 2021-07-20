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20.07.2021 02:47
Рубрика: Общество

ВОЗ порекомендовала кормящим матерям привиться от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует кормящим матерям вакцинироваться от коронавируса. Такое заявление в понедельник распространила женевская штаб-квартира ВОЗ по итогам заседания стратегической консультативной группы по иммунизации.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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По данным специалистов, "ряд краткосрочных исследований предполагает, что нет никакого риска для детей после иммунизации кормящих матерей", пишет ТАСС. Отмечается также, что "первые ограниченные данные дают основания считать, что защита от вакцины может передаваться от матери к ребенку". Эксперты ВОЗ не рекомендуют прекращать грудное вскармливание из-за вакцинации.

Также группа ВОЗ по иммунизации рекомендовала включить беременных женщин в одну из приоритетных групп для иммунизации от коронавируса. В организации напомнили, что беременные женщины подвергаются более серьезному риску тяжелого течения COVID-19.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что вакцинация беременных от коронавируса может проводиться только в третьем триместре беременности, когда все органы и системы ребенка заложены. По его словам, примером может быть Израиль, где в настоящий момент все беременные, которые были привиты в третьем триместре, родили здоровых детей, антитела выработались и у детей, и у матерей.

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Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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