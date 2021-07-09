В Роспотребнадзоре рассказали, когда беременным лучше проводить вакцинацию

Вакцинация беременных от коронавируса может проводиться только в третьем триместре беременности, когда все органы и системы ребенка заложены. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире радио "Говорит Москва".

Горелов отметил, что согласен с главой Роспотребнадзора Анной Поповой в необходимости привить все население РФ от коронавируса.

По его словам, примером может быть Израиль, где вакцинация от коронавируса не была добровольной, но в настоящий момент все беременные, которые были привиты в третьем триместре, родили здоровых детей, антитела выработались и у детей, и у матерей.