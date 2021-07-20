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20.07.2021 23:16
Рубрика: Общество

Врачи назвали признак высокого холестерина, заметный на ногах

Текст: Евгения Думанская

Специалисты клиники Vascular Health Clinics в Великобритании рассказали, что симптомом высокого холестерина в крови могут быть жировые наросты на ногах.

Медики отметили, что зачастую высокий уровень холестерина никак себя не проявляет и узнать о нем можно только с помощью обследования - анализа крови. При этом высокий холестерин связан с серьезным риском сердечно-сосудистых заболеваний и грозит закупоркой сосудов.

Фото: iStock
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Хотя большинство пациентов не подозревает об опасном состоянии, у некоторых наблюдаются симптомы. Как сообщили медики изданию Daily Express, из-за высокого холестерина на поверхности кожи могут появляться жировые шишки. Они бывают очень крупными - до семи сантиметров в диаметре, или совсем маленькими. Чаще всего наросты появляются на пальцах ног или ахилловом сухожилии.

Специалисты подчеркнули, что жировые шишки не являются специфическим симптомом высокого уровня холестерина - они могут появиться при сахарном диабете, некоторых формах рака, других заболеваниях. Причину может установить только врач.

Ранее российские медики рассказали о простом способе, позволяющем снизить риск инфаркта в два раза.

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