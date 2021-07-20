Вышел трейлер нового хоррора Джеймса Вана "Злое"

На YouTube-канале компании Warner Bros. опубликован трейлер фильма ужасов "Злое" (Maligan), нового проекта Джеймса Вана - создателя "Пилы" и еще целой россыпи жанровых франшиз.

Из плюсов - несколько атипичный по нынешним временам расовый состав предприятия: мы, кажется, стали отвыкать от такого количества белых лиц на экране подряд. Из минусов - нас, похоже, ждет очередной типичный хоррор Вана. И почти наверняка с заделом на сиквел.

Рассказ пойдет про персонажа, которого "наделила сверхъестественными способностями собственная раковая опухоль".

Ван - постановщик, соавтор сценария и сопродюсер. В ролях: Аннабелль Уоллис ("Острые козырьки", "Меч короля Артура"), Мэдди Хассон ("Мистер Мерседес"), Джордж Янг ("Изоляция"), Миколь Уайт ("Теория лжи"), Жаклин Макензи ("Отчаянные домохозяйки"), Джон Ли Броди ("Форсаж 7").

Российская премьера - 9 сентября.