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20 июля 2021 г.

Постановление губернатора Забайкальского края от 20 июля 2021 года № 57 "О внесении изменений в пункт 1 постановления Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края"

Постановляю:

Внести в пункт 1 постановления Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 87, от 15 июля 2020 года № 89, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 17 сентября 2020 года № 126, от 8 октября 2020 года № 131, от 23 октября 2020 года № 140, от 30 октября 2020 года № 144, от 6 ноября 2020 года № 148, от 16 декабря 2020 года № 165, от 25 декабря 2020 года № 170, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 26 марта 2021 года № 20, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года №48, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55) следующие изменения:

1) в подпункте 8:

а) абзац второй признать утратившим силу;

б) абзац третий после слов "06 часов 00 минут" дополнить словами "(в том числе на летних верандах, террасах стационарных объектов общественного питания - не позднее 23 часов 00 минут и не ранее 06 часов 00 минут)";

в) дополнить абзацем следующего содержания:

"В целях настоящего подпункта под летними верандами, террасами стационарных объектов общественного питания понимаются временные легковозводимые сооружения, конструкции (веранды, террасы, открытые площадки), расположенные на территории, непосредственно примыкающей к зданию или сооружению, в помещениях которого находится объект общественного питания, подключенный к централизованной системе водопровода и канализации, при ее отсутствии - к системе внутренней канализации и внутреннего водопровода с водозабором из артезианской скважины, колодцев, каптажей, и используемые для оказания услуг общественного питания;";

2) подпункт 10 после слов "с учетом особенностей, установленных" дополнить словами "настоящим постановлением,".

Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края А.И.Кефер



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