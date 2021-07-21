Распоряжение правительства Республики Алтай от 19 июля 2021 года № 450-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" изменение, дополнив его пунктом 14.3.1 следующего содержания:

"14.3.1. Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай обеспечить переход подведомственных ему бюджетного учреждения Республики Алтай "Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов № 3" и автономного учреждения Республики Алтай "Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 4" с круглосуточным пребыванием детей и взрослых на 14-дневный режим работы с обследованием сотрудников с признаками острой респираторной вирусной инфекции на коронавирусную инфекцию с 26 июля 2021 года до особого распоряжения.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







