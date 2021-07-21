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Рубрика: Власть

Антонов назвал нечестной конкуренцией позицию США по "Северному потоку-2"

Попытки США помешать строительству газопровода "Северный поток-2" - это пример нечестной конкуренции, заявил в интервью телеканалу RT America посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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"При всем уважении к американским друзьям, этой администрации, мне бы хотелось сказать, что это нечестная конкуренция на международных рынках. Мы не хотим видеть такие методы", - подчеркнул дипломат. Он напомнил, что "СП-2" - был и остается исключительно экономическим проектом. "Мы хотим продавать наши товары тем, кто хочет их покупать", - сказал Антонов.

Вашингтон активно использует политические инструменты, чтобы надавить на Германию, которая, несмотря ни на что, все-таки выдала все разрешения, позволяющие завершить строительство.

Против проекта активно выступают Соединенные Штаты. У них вой интерес - хотят поставлять в Европу больше сжиженного природного газа.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство МИД Россия и США Газопровод "Северный поток-2"

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