АвтоВАЗ остановит выпуск Lada Granta до середины августа

На АвтоВАЗе ожидается очередной простой: будет приостановлен выпуск автомобилей семейства Lada Granta 22 и 23 июня 2021 года. Причина - та же: нехватка комплектующих.

Приказ о простое опубликован в группе Avtograd news, но на этот раз в нём есть интересный пункт, который касается вакцинации сотрудников.

Оплата труда, согласно Трудового кодекса РФ, в режиме простоя составит 2/3 средней заработной платы. Тем работникам, которые изъявили желание сделать первую прививку вакцинации против COVID-19, время вакцинации в этот день, вне зависимости от потраченного времени, приказано "компенсировать в размере разницы между средней заработной платой и оплатой времени простоя".

Ранее "РГ" рассказывала, что АвтоВАЗ выплатит 1500 рублей сотрудникам, кто получит первый компонент вакцины до 16 июля. Как стало известно, "акция" продлена: выплату могут получить те, кто сделает прививку до 17 сентября 2021 года включительно.

Таким образом, выпуск Lada Granta приостановлен до конца августа: за 23 июня следуют выходные, а с 26 июня АО "АвтоВАЗ" и все входящие в его состав организации уходят в единый корпоративный отпуск, который заканчивается 15 августа.