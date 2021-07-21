Белорусские студенты прошли практику на Нововоронежской АЭС

В течение двух недель гости знакомились с особенностями эксплуатации водо-водяных энергетических реакторов ВВЭР. Студенты побывали на основных производственных участках энергоблоков № 4, 5 и 6 НВ АЭС: реакторном, турбинном, химическом, в электроцехе, цехе тепловой автоматики и измерений, на участке специализированного ремонта, в отделе дефектоскопии металлов и технического контроля. Особое внимание было уделено изучению систем и агрегатов инновационного энергоблока № 6 - он того же типа, что и на Белорусской АЭС.

- Студенты отметили высокую степень ответственности персонала в Нововоронеже, важность работы атомщиков, их приверженность главному принципу - безопасности, - рассказал руководитель практики, преподаватель БНТУ Игорь Некало.

Концерн "Росэнергоатом" предпринял все меры, сделавшие возможными прохождение студентами стажировки в очном режиме. Производственную и преддипломную практику на Новоронежской АЭС прошли уже более 60 студентов Белорусского национального технического университета. Все они стали или станут специалистами Белорусской АЭС.