Экономика
21.07.2021 09:00
Текст: Антон Валагин (antivalagin@yandex.ru)

Белорусские студенты прошли практику на Нововоронежской АЭС

Восемь четверокурскников энергетического факультета Белорусского национального технического университета завершили производственную практику на Нововоронежской АЭС. Здесь работает энергоблок ВВЭР-1200 поколения "3+" - у себя дома, на Белорусской АЭС молодым специалистам предстоит иметь дело с точно такими же.

В течение двух недель гости знакомились с особенностями эксплуатации водо-водяных энергетических реакторов ВВЭР. Студенты побывали на основных производственных участках энергоблоков № 4, 5 и 6 НВ АЭС: реакторном, турбинном, химическом, в электроцехе, цехе тепловой автоматики и измерений, на участке специализированного ремонта, в отделе дефектоскопии металлов и технического контроля. Особое внимание было уделено изучению систем и агрегатов инновационного энергоблока № 6 - он того же типа, что и на Белорусской АЭС.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
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- Студенты отметили высокую степень ответственности персонала в Нововоронеже, важность работы атомщиков, их приверженность главному принципу - безопасности, - рассказал руководитель практики, преподаватель БНТУ Игорь Некало.

Концерн "Росэнергоатом" предпринял все меры, сделавшие возможными прохождение студентами стажировки в очном режиме. Производственную и преддипломную практику на Новоронежской АЭС прошли уже более 60 студентов Белорусского национального технического университета. Все они стали или станут специалистами Белорусской АЭС.

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