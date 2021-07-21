Биржевые цены бензина Аи-92 и Аи-95 обновили рекордные значения

Стоимость бензина марки Аи-95 побила исторический рекорд 2020 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Бензин Аи-92 в свою очередь третий день подряд обновляет исторический максимум.

По итогам торгов в среду биржевая цена Аи-95 увеличилась на 0,59% и составила 59849 рублей за тонну. В июле прошлого года эта марка топлива стоила 59784 рубля за тонну.

Стоимость Аи-92 за сутки выросла на 0,55% и составила 57061 рубль за тонну.