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21.07.2021 15:50
Рубрика: Бензин

Биржевые цены бензина Аи-92 и Аи-95 обновили рекордные значения

Текст: Матвей Линник
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Стоимость бензина марки Аи-95 побила исторический рекорд 2020 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Бензин Аи-92 в свою очередь третий день подряд обновляет исторический максимум.

По итогам торгов в среду биржевая цена Аи-95 увеличилась на 0,59% и составила 59849 рублей за тонну. В июле прошлого года эта марка топлива стоила 59784 рубля за тонну.

Стоимость Аи-92 за сутки выросла на 0,55% и составила 57061 рубль за тонну.