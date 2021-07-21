Чем опасны для автомобиля летние простои во время отпусков

Летом многие оставляют свои машины на парковках на время отпуска. Через пару недель автомобиль, простоявший все это время на солнце, может выдать ошибку check engine.

Даже новые машины страдают без движения. Во время простоя металлические элементы теряют смазку, которая спускается в резервуары двигателя или трансмиссии. Летом разница температур днем и ночью может быть существенной, поэтому внутри технических узлов может появиться роса. Из-за отсутствия масла детали могут начать окисляться, пишет aif.ru.

Автомобили с пробегом переносят длительное отсутствие движения еще хуже. В их топливных системах успела накопиться грязь, которая из-за перегревов превращается в плотную корку. В итоге просвет патрубков и каналов сужается. Отложения могут собираться на клапанах, поверхностях поршней, стенках камер сгорания.

Когда автовладелец вернется из отпуска, он заметит, что двигатель начал дрожать при запуске. Это происходит потому, что несгоревшее топливо активно выбрасывается в выхлопную систему, начинается пропуск зажигания. Диагностическая система выдает ошибку.

Из-за простоя смазку начинают терять и гидрокомпенсаторы клапанов. Пока механизм ГРМ не получит новую порцию масла, он будет выдавать настораживающие звуки.

Закиснуть из-за простоя могут и клапаны в нагретых седлах. Если с грязным мотором автомобиль провел без движения не пару недель, а пару лет, то стартер не сможет при пуске повернуть коленвал. Для очистки накопившихся отложений нужно будет разбирать весь механизм ГРМ.

За пару недель, конечно, такого не произойдет. Но штатная работа клапана нарушится и начнутся перебои с зажиганием. Если налипшую грязь не убрать, то проблема никуда не денется, система может закиснуть повторно.

Если грязь скопится внутри форсунок, тогда двигатель тоже будет трястись. Причина тому - некачественный бензин. При жаркой погоде он выделяет добавки, которые оседают и забивают распылитель.

Чтобы избежать этих проблем, мотор нужно время от времени чистить. В частности, форсунки стоит проверять через каждые 60 тысяч километров пробега. В сервисных центрах есть специальные стенды для их ультразвуковой очистки.

Можно залить в бензобак хорошее топливо, в котором содержатся моющие присадки. И перед длительным простоем отправиться на автомобиле в небольшую турпоездку на пару сотен километров. За несколько часов работы двигатель очистится, поэтому предстоящий простой машина перенесет гораздо лучше.