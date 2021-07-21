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21.07.2021 19:58
Рубрика: В мире

Чили зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Текст: Юлия Акиньшина
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Чили. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале вакцины.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что РФПИ и одна из фармацевтических компаний Вьетнама VABIOTECH объявляют о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Образцы первой партии препарата направлены в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества. РФПИ и VABIOTECH активно осуществляют процесс технологического трансфера.

Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики, Сан-Марино, ОАЭ, Филиппин и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

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