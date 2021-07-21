Указ губернатора Ивановской области от 21 июля 2021 года № 109-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 975-р, в целях контроля и информирования населения о проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Пункт 37 изложить в следующей редакции:

"37. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области, управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ивановской области, Главному управлению МЧС России по Ивановской области совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области, иными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области обеспечить контроль за соблюдением гражданами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенными на территории Ивановской области, требований и правил поведения при введении режима повышенной готовности, установленных настоящим указом и регламентами по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденными Правительством Ивановской области, в пределах полномочий.".

2. Пункт 42 изложить в следующей редакции:

"42. Заместителю Председателя Правительства Ивановской области И.Г. Эрмиш совместно с управлением пресс-службы Правительства Ивановской области организовать формирование на официальном сайте Правительства Ивановской области www.ivanovoobl.ru Реестра объектов экономики, инфраструктуры и социальной сферы, в которых все сотрудники, исполняющие профессиональные (служебные) обязанности с личным присутствием на рабочем месте, имеют медицинские документы, подтверждающие наличие антител иммуноглобулина G (IgG) или прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (далее соответственно - Реестр, объект), по прилагаемой форме.

Для включения в Реестр руководитель юридического лица, гражданин, предоставляющий услуги без оформления юридического лица, являющиеся собственниками (балансодержателями) объектов, в инициативном порядке подают в Правительство Ивановской области заявку и копии документов, подтверждающих наличие у всех работников, осуществляющих профессиональные (служебные) обязанности с личным присутствием на рабочем месте, антител иммуноглобулина G (IgG) (документ должен быть выдан не ранее 01.01.2021), или прохождение полного курса вакцинации или начало в срок до 15.07.2021 курса вакцинации (получение первого компонента вакцины) против COVID2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию.

Заявка и прилагаемые к ней копии документов могут быть направлены в Правительство Ивановской области почтовым отправлением с описью вложения, представлены непосредственно в Правительство Ивановской области или представлены в форме отсканированных копий документов на электронную почту: covid-reestr@ivanovoobl.ru.

Заявка и прилагаемые к ней документы рассматриваются в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявки и прилагаемых к ней копий документов при необходимости во взаимодействии с оперативным штабом по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории муниципального образования Ивановской области по месту фактического осуществления деятельности на объекте, Департаментом здравоохранения Ивановской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области.

В случае принятия положительного решения о включении в Реестр соответствующая информация размещается на официальном сайте Правительства Ивановской области www.ivanovoobl.ru.

В случае принятия решения об отказе во включении в Реестр в адрес заявителя направляется письменный ответ с указанием основания для отказа во включении объекта в Реестр.

Основаниями для отказа во включении объекта в Реестр являются:

непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта;

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

представление документов о наличии у работников антител иммуноглобулина G (IgG), выданных ранее 01.01.2021.

Руководитель юридического лица, гражданин, предоставляющий услуги без оформления юридического лица, являющиеся собственниками (балансодержателями) объектов, включенных в Реестр, которые вследствие кадровых изменений перестают отвечать заявленным требованиям, незамедлительно направляют соответствующее уведомление в Правительство Ивановской области (далее - уведомление), на основании которого объекты исключаются из Реестра в течение одного рабочего дня с момента поступления уведомления.".

3. Дополнить пунктом 43 следующего содержания:

"43. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.".

4. Дополнить приложением согласно приложению к настоящему указу.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский











