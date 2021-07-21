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21.07.2021 17:00
Рубрика: Легковые авто

Как в голливудском фильме. Toyota Camry эффектно пролетела над дорогой

Текст: Константин Руссов

Этот полёт Camry над шоссе произошёл в Юба-Сити, Калифорния. Авария была запечатлена на видеорегистратор проезжающего автомобиля. Несмотря на очень жёсткое приземление водитель остался жив и был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Образец надежности: Toyota, которая проехала 2,4 млн километров

На видео зафиксирован момент, когда Toyota Camry на большой скорости вылетает с дороги, находящейся на уровень выше. После "полёта" седан ударяется передней частью об асфальт, совершает переворот и окончательно приземляется на крышу.

Воссоздать предварительную картину аварии помогла камера магазина, мимо которого пронёсся автомобиль марки Toyota. По показаниям очевидца, седан двигался со скоростью от 80 до 100 миль в час (129-161 км/ч), хотя на этом участке дороге из-за затяжного поворота разрешено разгоняться не более 25 миль в час (40 км/ч).

Экспертиза показала, что водитель Toyota Camry не был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Однако, как сообщает Калифорнийский дорожный патруль, он мог быть участником инцидента с наездом, совершённым за несколько минут до "полёта". Ведётся расследование.