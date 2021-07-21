Китайский конкурент Land Cruiser Prado показался на "живом" фото

Китайский концерн Great Wall имеет в своём арсенале суббренд Tank, под которым выпускаются внедорожники.

Уже продаётся Tank 300 - самый компактный на сегодняшний день представитель линейки, а к выходу готовится Tank 600, который будет размером чуть больше Toyota Land Cruiser Prado.

Ранее Great Wall опубликовала тизеры Tank 600, выполненные в формате скетчей. Теперь китайские СМИ обнародовали "живое" фото автомобиля. Дизайн можно назвать самобытным, но всё-таки он напоминает коктейль, смешанный из ингредиентов внедорожников, таких как Toyota, Ford, Ram и других "тяжеловесов", имеющих успех на рынке США.

По предварительной информации, длина Tank 600 составляет 5070 мм, ширина - 1934 мм, высота - 1905 мм. Размер колёсной базы - 2850 мм. Это больше, чем у Haval H9 - самого крупного рамного внедорожника от ещё одного суббренда Great Wall.

Под капотом Tank 600 могут оказаться бензиновые двигатели объёмом 2,0, 2,4 и 3,0 литра. У последнего в запасе больше 350 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Новинка будет оснащена 9-диапазонным "автоматом" и системой полного привода. В будущем у моделей Tank может появиться гибридная силовая установка.

Выход Tank 600 на рынок состоится ближе к концу 2021 года. В будущем линейка суббренда пополнится внедорожниками Tank 700 и Tank 800.

Фото: Пресс-служба Great Wall.