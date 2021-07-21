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21.07.2021 15:41
Рубрика: Власть

Матвиенко: Собор в Казани станет одним из символов духовного возрождения

Текст: Дмитрий Гончарук
Воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря станет одним из символов духовного возрождения России, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Чин освящения собора 21 июля провел Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Нет никаких сомнений в том, что возрожденный собор Казанской иконы Божией Матери станет, как это было на протяжении ряда веков, местом паломничества верующих со всего православного мира, станет одним из символов духовного возрождения России, возрождения нашего Отечества", - сказала Матвиенко на торжественном открытии храма в Казани.

Сенатор отметила, что это стало возможным благодаря совместным усилиям руководства Татарстана, Русской православной церкви и многих тысяч верующих. А благодаря деликатной работе архитекторов, художников, строителей удалось в мельчайших деталях сохранить образ исторического собора.

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"Поддержание такой созидательной гармонии русских и татар, православных и мусульман, представителей многих других этносов и конфессий - это большая каждодневная работа, в которой участвует без всякого преувеличения каждый, и которая приносит Республике процветание", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

По мнению спикера Совфеда, символично, что освящение собора Казанской иконы Божией матери совпало с днями одного из самых главных мусульманских праздников - Курбан-байрама, который напоминает о сострадании, милосердии и благочестии. Также Матвиенко поздравила всех российских мусульман с этим праздником.

"Мирное соседство величественных минаретов мечетей и золотых куполов православных соборов придает Казани и другим городам Татарстана совершенно особую атмосферу, особую ауру, я бы сказала, особую красоту, создает образ места, где хочется жить, растить детей, куда всегда хочется возвращаться. Освящение этого чудесного собора в самом сердце Казани станет очередным шагом для сохранения единства, доверия и взаимопонимания между народами", - уверена парламентарий.

Первоначальный собор Казанской иконы Божией Матери был освящен в 1808 году на территории девичьего Богородицкого монастыря, на месте обретения иконы. После революции 1917 года монастырь упразднили, а его здания передали под различные нужды. В 1932 году собор снесли для строительства киностудии. В ноябре 2015 года президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о возрождении Богородицкого собора.

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