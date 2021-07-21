Мировой рынок квантовых вычислений вырастет до 850 млрд долларов в 2040 году

Мировой рынок квантовых вычислений может вырасти до 850 млрд долларов США к 2040 году, прогнозируют эксперты BCG. Об этом сообщается в новом отчете компании (есть у "РГ").

Аналитики считают, что инвесторы и корпорации делают большую ставку на квантовые вычисления, причем две трети всех вложений были сделаны за последние три года. До 2017 г. включительно совокупные инвестиции составляли около 600 миллионов долларов США, и эта сумма почти удвоилась за последующие три года. В то же время компании также значительно повысили свои вложения в квантовые вычисления, и ожидается, что 20% из них выделят ресурсы на квантовые технологии к 2023 г. (в 2018 г. эта доля составляла всего лишь 1%), согласно недавнему прогнозу Gartner.

По мнению Жана-Франсуа Бобье, директора и партнера BCG, развитие квантовых вычислений продолжится. "Недавние достижения и стратегические планы крупных производителей оборудования, таких как IBM, Google, Honeywell, IonQ, PsiQuantum и других, повысили уверенность, что уже до конца этого десятилетия мы получим оборудование достаточно мощное, чтобы решать ключевые проблемы бизнеса и общества. Задействованные в этом компании и правительства должны подготовиться к ускоренному графику", - заявил специалист.

Такой подъем инвестиций вызван крупными достижениями в технологии квантовых вычислений и прогнозами существенного повышения производительности и прибыльности в результате использования этих новых возможностей. Согласно исследованию BCG, квантовые вычисления позволят получить новую выгоду во многих отраслях, создавая стоимость до 850 миллиардов долларов ежегодно к 2040 г.

Наибольшая доля новых инвестиций направлена на получение более дешевого и надежного оборудования для квантовых вычислений. Исследования и разработки в области квантовых битов (кубитов), которые используются в компьютерах, чрезвычайно сложны и дороги.

В 2020 году в квантовые вычисления было вложено в целом 675 миллионов долларов, причем 528 миллионов долларов из них направлены на развитие оборудования. Годом ранее общий венчурный капитал (в объеме всего лишь 211 миллионов долларов) делился поровну между оборудованием и программным обеспечением. BCG прогнозирует, что в 2021 году прежние рекорды будут побиты и инвестиции составят более 800 миллионов долларов.

Согласно прогнозу BCG, в это десятилетие разгорится борьба между пятью конкурирующими технологиями производства оборудования для квантовых компьютеров. На сегодня у всех них есть уникальные сбалансированные решения в области производительности и масштабируемости, и пока неясно, у каких из них окажется решающее преимущество. Крупные авторитетные компании, такие как IBM, Google, Honeywell и Amazon Web Services, делают масштабные инвестиции наряду с хорошо финансируемыми стартапами, такими как IonQ, компанией, вышедшей на открытый рынок в этом году при расчетной первоначальной оценке в 2 миллиарда долларов.