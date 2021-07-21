На Центральный Китай обрушились сильнейшие за тысячу лет ливни

Большая часть китайской провинции Хэнань оказалась 21 июля под водой, а ее столица Чжэнчжоу больше всего пострадала от дождя, который, по словам синоптиков, является самым сильным за тысячу лет.

Дожди начались вечером 17 июля. За трое с лишним суток на Чжэнчжоу обрушилось 617,1 миллиметра осадков. Для сравнения - за весь год в городе выпадает 640 миллиметров осадков.

Агентство Xinhua со ссылкой на местное правительство сообщило, что в Чжэнчжоу, в котором проживают более 12 миллионов человек, 12 человек погибли в метро и около ста тысяч - были эвакуированы.

На ролике, выложенном в социальных сетях видно, как пассажиры метро находятся по грудь в воде, а сама станция превратилась в большой бассейн. "Уровень воды за пределами вагона поднимался, вода просачивалась сквозь дверь", - написал один из тех, кому пришлось пережить этот ужас. "Вода достигла моей груди. Я действительно испугался, самым страшным было то, что воздуха становилось все меньше", - пояснил он.

По сообщениям государственных СМИ, 21 июля транспортная система Чжэнчжоу оказалась полностью парализована, школы и больницы закрыты из-за наводнения. Очевидцы сообщают, что некоторые дети с воспитателями уже сутки находятся в "ловушке" в своих дошкольных учреждениях. Власти добавили, что на место катастрофы было отправлено подразделение вооруженных сил Китая для проведения спасательных операций.

Приостановлен транзит поездов через Хэнань, который является крупным логистическим центром в Китае. Также закрыты главные автомагистрали в провинции, задержаны или отменены авиарейсы. Затоплены дороги в десятке густонаселенных городов. Переполнены водохранилища. В зоне особого внимания властей плотины. Сильно пострадал всемирно известный храм Шаолинь.

Одна из больниц Чжэнчжоу, в которой более 7000 коек, осталась без электроснабжения, пишет газета People's Daily. Пришлось искать транспорт, чтобы перевезти 600 тяжелобольных пациентов в другие медицинские учреждения.

На размещенных в соцсетях роликах видно, как люди, сцепив руки, переходят улицы, которые превратились в бурлящие реки. Сотни жителей провинции Хэнань, оказавшихся в ловушке, обращаются за помощью через Интернет, поскольку из-за большой воды остались без электричества.

Наводнения - обычное для КНР явление в сезон дождей, но в последние годы ливни стали более продолжительными. Одна из причин - быстрая урбанизация Китая и глобальное потепление, отмечает Guardian. По оценкам экспертов, риск экстремальных погодных явлений в настоящее время является самым высоким в Китае в густонаселенных городских центрах, но также быстро растет на окраинах крупных городов из-за быстрой урбанизации. Нынешним летом во многих частях Китая произошли экстремальные погодные явления. Сотни тысяч жителей провинции Сычуань пришлось переселить в июле из-за наводнений и оползней.