Тот, кто нарушает правила на дороге, например, едет по выделенной полосе или обочине, никаких преимуществ не имеет перед теми, кто едет, соблюдая правила. Это в очередной раз пришлось доказывать автомобилисту в суде, несмотря на то, что Пленум Верховного суда такой вопрос уже рассматривал.

Итак, в нашей истории водитель перестраивался правее. Но в этот момент другой водитель, который ехал по выделенной полосе для общественного транспорта, решил перестроиться левее. В итоге они встретились. Сотрудник ГИБДД решил, что виноват в ДТП именно тот водитель, который перестраивался вправо. Ведь он обязан был уступить дорогу машине, которая была помехой справа. Так прописано в правилах. И все суды это решение поддержали.

Кроме Верховного. Верховный суд указал, что инспектор помимо того, что вынес постановление в отношении водителя, который перестраивался правее, также выписал штраф водителю, перестраивавшемуся левее, за движение по выделенной полосе для общественного транспорта. А это говорит о том, что этот водитель нарушал правила и, соответственно, не имел никаких преимуществ. Первый водитель не должен был уступать ему дорогу.

Верховный суд напомнил о разъяснениях своего пленума, согласно которым водитель транспортного средства, движущегося в нарушение Правил дорожного движения по траектории, движение по которой не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением), либо въехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, не имеет преимущественного права движения, и у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность уступить ему дорогу.

Поэтому ВС отменил решения нижестоящих судов, постановление, а также прекратил производство по делу из-за отсутствия состава административного правонарушения.

Постановление Пленума ВС, принятое в июле 2019 года, по-прежнему актуально. Тех, кто любит объезжать пробки по обочине, хватает. Один автомобилист поворачивал направо из крайнего правого ряда. Но по обочине ехал другой. В результате авария. Или автомобилист, ехавший по второстепенной дороге, начал пересекать перекресток, когда другой автомобилист уступил ему дорогу. Но вот беда: снова выскочил "обочечник". И снова ДТП. И в той, и в другой ситуации будет виноват тот, кто двигался по обочине.

Водитель обязан обеспечить безопасность маневра. Он не уполномочен оценивать законность действия других водителей

Вот еще одна ситуация. Дама-водитель поворачивала налево из крайнего левого ряда. Налево поворачивала и фура из соседнего ряда. Радиуса поворота ей не хватило, и она зацепила машину женщины. Инспектор посчитал, что в ДТП виновата именно дама, поскольку фура для нее была помехой справа. Однако женщина строго выполняла все правила - поворачивала из своего крайнего левого ряда. В то время как фура шла на поворот не из своего ряда. Для подобных случаев правила предусматривают исключения: если большой машине не хватает радиуса, выполнять такой маневр можно, лишь убедившись в его безопасности. Водитель фуры в этом не убедился.

Такое решение Пленума ВС еще не говорит о том, что можно смело таранить тех, кто нарушает правила. Как пояснил адвокат Сергей Радько, когда водитель совершает поворот налево, то он обязан обеспечить безопасность своего маневра. И он не уполномочен оценивать законность действий других водителей. Решение же Верховного суда говорит только о том, что такого водителя нельзя привлечь к ответственности за то, что он не уступил дорогу тому, кто нарушал правила. То же самое правило действует и при других маневрах. Сначала водитель должен убедиться в их безопасности. А все остальное решит суд.