Не только "Ведьмак": Netflix опубликовал трейлер своих премьер августа

Netflix опубликовал сборный видеоанонс своих новинок и премьер, запланированных на август.

В их число, в частности, входят только что обзаведшийся трейлером анимешный приквел "Ведьмака" - "Кошмар волка" и сделавший это ранее боевик с Джейсоном Момоа "Малышка".

Также в августовском меню сервиса: финчеровская трижды оскароносная "Загадочная история Бенджамина Баттона" 2008 года, новое кулинарное шоу с Пэрис Хилтон "Готовим с Пэрис", израильский многосерийный триллер "Неслучайность", аниме "Король шаманов", третья часть комедийной мелодрамы "Калейдоскоп поцелуев", "Это всё он" - ремейк комедии 1999 года "Это всё она", четвёртый сезон криминальной комедии "Хорошие девочки".