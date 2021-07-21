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Не только "Ведьмак": Netflix опубликовал трейлер своих премьер августа

Новости
    21.07.2021, 17:29
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Netflix Russia Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Фото: youtube.com/ Netflix Russia

Netflix опубликовал сборный видеоанонс своих новинок и премьер, запланированных на август.

Фото: kinopoisk.ru
Опубликован новый кадр из "Дюны" с Полом Атрейдесом

В их число, в частности, входят только что обзаведшийся трейлером анимешный приквел "Ведьмака" - "Кошмар волка" и сделавший это ранее боевик с Джейсоном Момоа "Малышка".

Также в августовском меню сервиса: финчеровская трижды оскароносная "Загадочная история Бенджамина Баттона" 2008 года, новое кулинарное шоу с Пэрис Хилтон "Готовим с Пэрис", израильский многосерийный триллер "Неслучайность", аниме "Король шаманов", третья часть комедийной мелодрамы "Калейдоскоп поцелуев", "Это всё он" - ремейк комедии 1999 года "Это всё она", четвёртый сезон криминальной комедии "Хорошие девочки".

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