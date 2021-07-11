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Вышел трейлер боевика с Джейсоном Момоа "Малышка"

Новости
    11.07.2021, 16:28
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

На YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер боевика "Малышка (Sweet Girl) с Джейсоном "кхалом Дрого" Момоа в главной роли.

Фото: kinopoisk.ru
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Момоа сыграл безутешного вдовца, у которого неизвестные злодеи погубили жену. Оставшись с дочерью-подростком и не в силах ждать, пока органы охраны правопорядка разберутся с делом, "Дрого" берет расследование в свои крепкие руки.

Режиссер - Брайан Мендоза, продюсер сериала "Граница" с тем же Момоа. Это его дебют в качестве постановщика полного метра.

В ролях: Изабела Мерсед ("Убийца 2: Против всех"), Адриа Архона ("Настоящий детектив", "Благие знамения"), Эми Бреннеман ("Оставленные"), Майкл Рэймонд-Джеймс ("Джек Ричер"), Кэти О"Брайн ("Мандалорец", "Ходячие мертвецы", "Мир Дикого Запада").

Релиз ленты с рейтингом R - 20 августа.

P.S. Пока у нас к фильму только один вопрос: почему в главной роли не Лиам Нисон?

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