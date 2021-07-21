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21.07.2021 05:03
Рубрика: В мире

Нью-Йорк окутал дым от полыхающих на западе США лесных пожаров

Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Дым от лесных пожаров, бушующих на Западном побережье США, окутал Нью-Йорк. Местные жители жалуются на запах гари, а синоптики предупреждают - содержание вредных веществ в воздухе превышено. Тем, кто работает на открытом воздухе, а также людям с астмой и заболеваниями органов дыхания рекомендовали ограничить пребывание на улице. Сейчас дымка над мегаполисом больше похожа на туман, сообщает РИА Новости.

Фото: Александр Адамян / ТАСС
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Национальная метеорологическая служба подтвердила, что причиной задымления стали пожары на западе страны. Сейчас их 13, самый крупный - в штате Орегон. Первые возгорания там были зафиксированы 6 июля. За две недели площадь пожаров значительно увеличилась, сгорели 67 домов, почти две тысячи человек были эвакуированы.

Еще хуже ситуация в штате Монтана, где полыхают 18 крупных пожаров. На борьбу с огнем вышли 20 тысяч человек, в том числе волонтеры.

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