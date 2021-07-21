Нью-Йорк окутал дым от полыхающих на западе США лесных пожаров

Дым от лесных пожаров, бушующих на Западном побережье США, окутал Нью-Йорк. Местные жители жалуются на запах гари, а синоптики предупреждают - содержание вредных веществ в воздухе превышено. Тем, кто работает на открытом воздухе, а также людям с астмой и заболеваниями органов дыхания рекомендовали ограничить пребывание на улице. Сейчас дымка над мегаполисом больше похожа на туман, сообщает РИА Новости.

Национальная метеорологическая служба подтвердила, что причиной задымления стали пожары на западе страны. Сейчас их 13, самый крупный - в штате Орегон. Первые возгорания там были зафиксированы 6 июля. За две недели площадь пожаров значительно увеличилась, сгорели 67 домов, почти две тысячи человек были эвакуированы.

Еще хуже ситуация в штате Монтана, где полыхают 18 крупных пожаров. На борьбу с огнем вышли 20 тысяч человек, в том числе волонтеры.