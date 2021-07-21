Указ губернатора Новгородской области от 21 июля 2021 года № 348 "О внесении изменений в Указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Заменить в подпункте 19.4 слова "не более 25 приглашенных лиц (включая фотографов и видеооператоров)" на "не более 10 приглашенных лиц (не включая фотографов и видеооператоров)";

1.2. Дополнить графу 3 строки 3 приложения № 1 к названному указу после слов "оказания услуг по доставке" словами "и обслуживания навынос без посещения гражданами помещений".

2. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







