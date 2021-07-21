Новый штамм коронавируса угрожает рынку энергоресурсов

Для падения спроса на газ, уголь и вырабатываемую из них электроэнергию необходимо одновременное введение жестких карантинов во многих странах мира, а также остановка промышленных предприятий и снижение деловой активности. Такой сценарий сейчас крайне маловероятен. А вот для сокращения потребления нефти, из которой производят топливо для транспорта, достаточно очередной раз посадить людей на удаленку и закрыть границы для туризма.

Инвестиционный банк Goldman Sachs спрогнозировал, что в результате четвертой волны пандемии мировой спрос на нефть может снизиться на 1 млн баррелей в сутки. Но едва ли это может привести к новому нефтяному кризису, подобному тому, что случился весной 2020 года. Для сравнения, тогда потребление упало на 20-30 млн баррелей в сутки.

Волны распространения COVID-19 по миру неравномерны, поэтому новых серьезных ограничений на глобальном уровне ждать не стоит, отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Больше всего потеряет в цене нефть. Локально ее котировки в случае снижения потребления и отрицательного информационного фона могут упасть до 60 долларов за баррель, уточняет эксперт.

Менее всего от четвертой волны пандемии пострадает рынок электроэнергии, считает руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян. По его мнению, даже в случае некоторого ужесточения карантинных мер спрос на электроэнергию со стороны населения останется стабильным или даже вырастет.

Устойчивый спрос на электроэнергию поддержит потребление газа и угля, занимающих львиную долю в энергобалансах большинства стран. Поэтому ожидать сильного снижения их стоимости не стоит, хотя некоторая коррекция вниз возможна, считают эксперты. В отношении же наиболее уязвимой к карантинам нефти, с точки зрения Тузова, риски серьезного падения цен ниже 60 долларов за баррель минимальны.

Стабильный спрос на электроэнергию у населения и промышленности поддержит цены на газ и уголь

Участники ОПЕК+ в очередной раз в июле показали свою договороспособность, поэтому в случае негативного сценария на следующей встрече в сентябре они могут принять меры по сокращению добычи и поддержать котировки. В целом мировая экономика имела время адаптироваться к новым условиям и перестроиться так, что бы ковидные ограничения в отдельных странах не мешали бизнесу в целом, считает эксперт.