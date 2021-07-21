Объем рынка электромобилей в России к 2030 году составит 1,9 трлн рублей

Развитие электротранспорта в России потребует инвестиций в 590 миллиардов рублей до 2030 года и приведет к созданию как минимум 39 тысяч рабочих мест, сообщил представитель Минэкономразвития Рустам Абульмамбетов, выступая на круглом столе в Общественной палате. Министерство разрабатывает концепцию развития производства и использования электротранспорта в России.

Россия готова вложить в отрасль 90 миллиардов рублей, остальные 500 миллиардов рублей составят частные инвестиции. Государственные деньги пойдут в том числе на создание инфраструктуры для электромобилей, в первую очередь зарядных станций. Пока их не будет построено в должном количестве, массовый переход на электрический транспорт невозможен, считают в Минэкономразвития. К 2030 году планируется открыть в России 72 тысячи зарядных станций для электромобилей, в том числе 28 тысяч производящих быструю зарядку аккумуляторов.

Доля электромобилей в России к 2030 году составит 15%, считают авторы концепции. К 2030 году будут реализованы 750 тысяч отечественных электромобилей, а оборот рынка достигнет 1,9 триллиона рублей, уточнили в Минэкономразвития.

Развитие электрического транспорта вряд ли позволит сократить углеродный след страны, полагает директор экологической организации "Беллона" Александр Никитин. Углекислый газ будет выделен не из движущегося транспортного средства, а из трубы электростанции, вырабатывающей ток для его зарядки. Поэтому основной экологический эффект, который можно будет получить от увеличения числа электромобилей, - снижение выбросов газов и вредных веществ в городах, полагает Никитин.

При развитии электрического транспорта необходимо заранее предусмотреть утилизацию отработавших свое литий-ионных аккумуляторов, иначе вреда экологии будет намного больше, чем пользы, обратила внимание глава комиссии по экологии Общественной палаты Елена Шаройкина. Предполагается, что после 8-10 лет работы на электромобиле батареи, потерявшие часть своей емкости, будут использовать в энергетических накопителях, а затем отправят на переработку. Получать литий и другие редкие металлы из отходов сейчас выгоднее, чем добывать первичный материал, заявил врио ректора РХТУ имени Менделеева Дмитрий Сахаров. Поэтому устойчивый спрос со стороны переработчиков на такой вид вторсырья обязательно будет, уверен он.