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21.07.2021 02:13
Рубрика: Общество

Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Неделя № 163(8514)
Через год в силу вступят новые ФГОСы - федеральные образовательные стандарты для начальной и основной школы (с 1-го по 4-й и с 5-го по 9-й классы).
Новые стандарты сделают груз знаний для школьников полегче и смогут плотнее увязать между собой теоретические знания и практические навыки. Фото: РИА Новости www.ria.ru Новые стандарты сделают груз знаний для школьников полегче и смогут плотнее увязать между собой теоретические знания и практические навыки. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Новые стандарты сделают груз знаний для школьников полегче и смогут плотнее увязать между собой теоретические знания и практические навыки. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Скажем сразу: для школ, родителей и самих учеников это наиважнейшие документы, которые определят содержание школьного образования России на многие годы.

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Их ждали давно: по сути, приказы минпросвещения должны были выйти еще год назад и вступили бы в силу уже в этом сентябре, но грянула пандемия - и работа встала.

Чем новые стандарты принципиально отличаются от тех, что действуют сейчас? Почему нужно было их менять? Что не устраивало? Разложим все по полочкам.

Практический курс

В тех стандартах, что действуют сейчас, прописаны только общие, очень размытые формулировки. В новой версии - все очень подробно: какой минимум знаний и умений должен освоить ученик. Упор сделан на то, как ребенок может применять знания на практике. По каждому учебному предмету даны четкие требования к образовательным результатам.

- Я бы назвал эти стандарты стандартами компромисса, - пояснил "РГ" ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко. - Изменения начали вносить еще в 2015 году - старались описать результаты образования более конкретно. До сих пор в стандартах были прописаны лишь результаты общего свойства. Например, по математике от школьника требовали "владеть основами математических знаний". И никакой конкретики. В новом документе появились более подробные и конкретные формулировки, например нужно знать теорему Пифагора и применять ее при решении математических задач.

Час speak

"Российская газета" уже писала о том, что родители недовольны тем, как преподается в школах второй иностранный язык. А он, к слову, по действующим пока стандартам в 5-9-х классах - обязательная часть программы. Обычно это два урока в неделю. По данным опроса на сайте "РГ", качеством изучения второго иностранного языка в российских школах недовольны 65,4% родителей. Похоже, родительский "стон" услышан. В новых образовательных стандартах для основной школы написано: "Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей... и при наличии в организации необходимых условий", - эта норма станет правилом с 1 сентября 2022 года. Но что делать тем ребятам, которые пойдут в 5-й класс уже этой осенью? Хочешь не хочешь, а выбирай второй иняз?

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- Прием на обучение в первые и пятые классы по образовательным программам начальной и основной школы, разработанным на основе обновленных стандартов, будет осуществляться школами с 1 сентября 2022 года. Но изменение программ, по которым уже ведется обучение, возможно только при согласии родителей обучающихся, - пояснили "РГ" в министерстве просвещения.

Так что родители могут заявить директору школы: "Уберите из расписания второй иностранный язык". И директор обязан будет это сделать. Что интересно, по некоторым дисциплинам, например математике, физике, химии, новые стандарты вводят уровни изучения: базовый и углубленный. А вот, например, историю делить на уровни не стали.

Финансист с пеленок

С младших классов школьники теперь начнут изучать финансовую грамотность. Родители сразу заволновались: неужели в школе появится еще один предмет?

Фото: iStock
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Как пояснили в министерстве просвещения, о введении нового предмета речь не идет и это не приведет к повышению нагрузки на ребят.

- Новые образовательные стандарты дают возможность школьникам получать самые актуальные и востребованные навыки и знания, в том числе и знания финансовой грамотности, - отметили в ведомстве. - Теперь это закреплено на уровне ФГОС как в начальной, так и средней школе в числе обязательных навыков, которые школьники получают по итогам освоения программы.

В "началке" эти навыки ребята будут изучать в рамках предметов "Окружающий мир" и "Математика". Узнают, что такое семейный бюджет, как связаны трудовая деятельность и экономическое благосостояние.

В основной школе с пятого класса ребята начнут узнавать вопросы финансов более глубоко: им расскажут о том, как защитить накопления от мошенников, как рационально использовать средства. И все это тоже будет органично включено в несколько предметов: "Обществознание", "Информатика", "География" и другие.

- Школьные программы должны давать максимально актуальные знания, которые бы учащиеся могли применять в реальной жизни, - подчеркнули в минпросвещения. - Поэтому новые стандарты позволяют обновить содержание программ и в части гуманитарных направлений, и в части предметов научно-технического цикла, расширить знания школьников о здоровом образе жизни, экологии, задействовать интерактивные программы, формирующие патриотическое воспитание.

Комментарии

Игорь Реморенко, ректор МГПУ:

- В новых документах нет разделения по годам обучения. Только требования к результатам обучения за начальную школу и за 5-9-й классы в разрезе всех изучаемых предметов. Но есть одно "но". Новые ФГОСы наполнены требованиями так называемого знаниевого свойства: многое нужно просто заучить наизусть. Справедливости ради отмечу: раньше таких моментов было еще больше. Так, ребенок должен был в год выучить чуть ли не сорок стихотворений. Теперь это вполне "подъемная" цифра - 3-4 стихотворения. Вместе с тем, если мы, например, откроем требования по химии, то прочтем: на базовом уровне ученику нужно знать в том числе теорию электролитической диссоциации. Согласитесь, мало кто из нас после школы вспомнит, что это и как применять.

Подобных требований достаточно много. Чуть меньше в математике - там упор сделан на решение задач, больше - в истории: например, нужно знать основные даты, ключевые события и этапы истории России и мира с древности до 1914 года.

Александр Адамский, ректор Института проблем образовательной политики "Эврика":

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- Утвержденные документы - это все же не полностью новые стандарты, а то, что можно назвать ФГОС 2.0, то есть дополнение к действующим стандартам. Думаю, что серьезного влияния на образование это иметь не будет, хотя декларации там довольно современные. Вообще, на мой взгляд, сам принцип ФГОСов как регулятора исключительно учебного материала устарел. Стандарты нужно принципиально "пересобрать", включив в них прежде всего финансово-организационные механизмы, упорядочив и нормировав источники финансирования, ликвидировать финансовое неравенство школ в разных регионах и заложить принципы оплаты труда, самостоятельности школ, принципы аттестации учителей. Это должен быть стандарт ресурсов, а не стандарт контроля, как сейчас.

Павел Северинец, директор московской школы N 1679:

- Важно, что в новой версии уточнили требования к результатам обучения. До этого все было очень расплывчато. Многие учителя, да и администрация часто терялись. Не видели маяков. Также уточнены позиции по электронным образовательным ресурсам, дистанционному обучению: пандемия внесла свои корректировки. Кроме того, обязательной станет Программа воспитательной работы с перечнем мероприятий. Это важно: воспитание никогда не уходило из школы, это часть работы всего коллектива.

Общество Образование Стандарты для школы

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