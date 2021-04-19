По данным опроса на сайте "РГ", 65,4% родителей недовольны качеством изучения второго иностранного языка в российских школах. А 64,4% считают, что для большинства учеников он и вовсе не нужен.

Популярность изучения иностранных языков в России растет. Вот только спрос удовлетворяется не в классе, а репетиторами-частниками. Фото: АР

Можно ли выучить французский всего за один урок в неделю? Почему мамы и папы выступают против введения второго иностранного языка в школах? И правда ли, что он превратился в полнейшую профанацию?

- Немецкий у старшей дочки сначала был обязательным, затем стал факультативом. Она прекратила занятия со словами: "Мама, а можно детям просто дать отдохнуть?" - поделилась член экспертно-консультативного совета родительской общественности при столичном департаменте образования и науки Татьяна Суздальницкая. - Школьная программа сильно перегружена. Предметы в профильных классах даются практически на вузовском уровне. Втиснуть в их плотный график еще и второй иностранный язык, на мой взгляд, это пустая трата времени и сил ребенка. Лучше давать один английский, но качественно.

- Профанация. У нас второй немецкий. Детей никто не спросил, какой язык они хотят изучать, родителей даже в известность на родительском собрании не поставили, - говорит Ольга из Волгограда. - В итоге ребенок этот предмет терпеть не может, так как работает стажер без педагогического опыта. Ребенок бунтует и отказывается ходить на эти уроки. А отказаться школа не позволяет.

Напомним, сегодня в 5-9-х классах второй иностранный - это обязательная часть программы. Школа сама определяет объем часов, их распределение по годам обучения. Обычно это два урока в неделю. Однако большинство выпускников школ так и остаются на допотопном уровне "читаю и перевожу со словарем".

I don't speak

- Не хватает учителей английского. Я ушла в декрет, и вместо меня в этом учебном году приезжали уже три преподавателя-совместителя. Никто надолго не задержался. Зарплаты в десять раз меньше московских, нагрузки большие. Молодежь не выдерживает, - говорит учитель английского языка из деревни Мокшино Тверской области Ирина Некрасова. - Со вторым языком еще хуже.

По словам педагога, у них большая школа - на 400 ребятишек, рядом строится новый корпус, и пока есть только один "немец" на всех. А в соседнем селе школа не смогла найти ни "немца", ни "француза". Им удалось привлечь только преподавателя с китайским языком.

- Представляете, что будет, если он уволится? Какова вероятность, что сельская школа в Тверской области сможет найти второго преподавателя китайского? Смешно даже об этом говорить. Поймите, второй язык - это здорово. Но начинать нужно с кадров, а с ними огромная проблема, - считает Некрасова.

Опросы показывают: учителя английского - одни из самых дефицитных по стране. Есть школы, в которых педагог ведет такое количество часов, которое нормальный работник вытащить не может. В малых городах и селах дети учат, к примеру, английский и якобы дополнительно - французский. Но зачастую уроки такого французского (или немецкого, или испанского) превращаются в общее знакомство с культурой страны.

Все по стандарту

Откуда вообще в школах взялся второй иняз? И когда он стал обязательным?

В 2010 году, когда министерство образования утвердило Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). Вводить его в действие планировали постепенно. Идея была в том, что за десять лет и учителя появятся, и школы успеют подготовиться. Не появились, не успели.

- Многие хотели, чтобы дети знали два языка, могли на них общаться по работе, путешествовать. Это всестороннее развитие ребенка, это бы стало сильным преимуществом, - вспоминает старший научный сотрудник Института стратегии развития образования Мерем Биболетова. - Но нужно признать: идея не сработала. Ценность владения вторым иностранным языком, конечно, никуда не делась и не стала меньше. Однако вводить его имеет смысл постепенно, вначале только в тех школах, где есть все условия и преподаватели, где у детей и родителей есть потребность. Нередко мы сталкиваемся с ситуацией, когда девятиклассник и в английском сильно не продвинулся, и второй язык у него остался на нуле.

Есть и еще одна проблема. В российских школах очень много ребят, для которых русский - не родной язык. Такие дети учат фактически четыре языка параллельно: скажем, чеченский или татарский, плюс русский, плюс английский и плюс второй иностранный. В голове у ребенка - полная каша.

Плюс-минус ЕГЭ

По данным ВЦИОМ, большинство россиян (63%) считают, что знать иностранные языки важно и нужно. Но эта установка абсолютно расходится с реальной ситуацией: свободным владением английского могут похвастаться только 5% опрошенных россиян, немецкого - 1%. Россия находится на 41-м месте из 100 в мировом рейтинге владения английским языком EF English.

В прошлом году минпросвещения было вынуждено отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку, который был намечен на 2022 год: иначе выпускники в сельских школах рисковали получить "двойки" и остаться без аттестата.

Идея была в том, что за десять лет и учителя появятся, и школы успеют подготовиться. Не появились, не успели

- У нас изучению иностранных языков в школе уделяется на треть меньше времени, чем в странах Организации экономического сотрудничества и развития. Кроме того, почти в половине стран ОЭСР ученики изучают как раз два иностранных языка. В обязательном порядке, - рассказал "РГ" заведующий Научно-исследовательским центром мониторинга и статистики образования ФИРО РАНХиГС Марк Агранович. - Когда ребенка учат только грамматике, как это зачастую происходит в наших школах, - ему становится скучно и неинтересно. Нужно в первую очередь думать о коммуникативных навыках: учить говорить, понимать устную речь. Конечно, школам нужны кадры. И это огромная проблема.

Но просто отменой ЕГЭ ее не решить, - подчеркивает эксперт. - Необходимо на государственном уровне обеспечить условия для того, чтобы все дети получали качественные знания по предмету. А не отказываться от ЕГЭ, потому что школа не располагает ресурсами, чтобы дать знания в соответствии с образовательным стандартом.

Кстати, на фоне всех этих языковых школьных катаклизмов четко просматривается тренд: популярность изучения иностранных языков в России растет из года в год! Вот только спрос удовлетворяется не в классе и не за счет государства, а репетиторами-частниками.

"Англичане" на репетиторском рынке - в топе популярности. Средняя сумма расходов на занятия с ними для 7-8-классника - 2800 рублей в неделю. Опросы ВЦИОМ показывают: каждый пятый россиянин использовал мобильные программы или практиковал интернет-курсы английского языка. Еще 19% обращались в языковые школы, 14% - занимались с преподавателем.

Вася, парле ву франсе?

- Готовятся новые образовательные стандарты (ФГОС). Обсуждается концепция преподавания иностранных языков. По проектам этих документов, второй иняз, скорее всего, перестанет быть обязательным, останется на усмотрение школы, - говорит Мерем Биболетова. - Но если она все-таки найдет возможность его ввести, то должна будет обеспечить преподавание на хорошем, качественном уровне. Чтобы выпускники достигли определенных результатов.

Сейчас появляются совершенно другие подходы и методики. Как раньше учили? Говорить правильно, без ошибок. При малейшей помарке учитель ребенка тормозил: "Не тот артикль!". Из-за этого вырабатывался "комплекс отличника": когда боятся сказать неправильно и - не говорят вообще.

Любопытный нюанс. "Российская газета" расспросила несколько старшеклассников, что они могут сказать на втором языке, который изучали в средних классах? Большинство смогли вспомнить лишь расхожие фразы: как зовут, где живут. Посчитать от одного до десяти на французском десятикласснику из Перми не удалось...

- Да, наши дети перегружены занятиями и домашними заданиями. Но я не за послабление. Мне нужно, чтобы эти сверхплотные учебные часы давали реальные знания, а не фикцию, - категорично заявляет мама ученицы престижной столичной школы. - Путь они изучают только один иностранный язык, но так, чтобы на выходе из школы могли на нем реально общаться, а не краснеть.

По мнению учителя немецкого языка из Гатчины Ленинградской области, победителя конкурса "Учитель года России-2014" Дениса Рочева, второй иностранный язык в школе - это неплохо, но все зависит от школы, от качества подготовки учителя.

65,4% родителей недовольны качеством изучения второго иностранного языка в школах. А 64,4% считают, что для большинства учеников он и вовсе не нужен

- Изучение любого иностранного - это развитие мозга ребенка, его нейронных связей, ментальных способностей, - делится Денис Рочев.- Это очень важно. Я согласен, что во многих школах второй язык проходят для галочки, один час в неделю - очень мало. Надо делать упор на методику преподавания. Я всегда стараюсь, чтобы уже на первом уроке ребята заговорили. Получили удовольствие от общения на другом языке.

Практически все, с кем удалось переговорить, проводили мысль: в конечном счете уровень преподавания иностранных языков в школе - это лишь последнее звено в цепочке. А что предшествует? Например, такой серьезнейший момент, как подготовка учителей-предметников. Педагоги обучают школьников на том уровне компетенции, которого сами достигли, будучи студентами. Есть о чем подумать.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ксения Колесникова

Официально

В минпросвещения на вопрос "РГ", перестанет ли второй иняз быть обязательным, ответили:

"Школьное образование предоставляет широкие возможности изучения иностранных языков. В части второго иностранного экспертное сообщество отмечало целесообразность включения его в учебные планы в случае его выбора родителями и при наличии необходимых условий в образовательной организации. Именно такой подход заложен и в проработке ФГОС".

Компетентно

Ольга Трубицина, завкафедрой методики обучения иностранным языкам института иностранных языков РГПУ им. А.И. Герцена:

- Каждый год наш институт выпускает около 80-90 учителей иностранных языков - это только по направлению подготовки "Педагогическое образование". Десять лет назад, когда студенты приходили на первые лекции, я их спрашивала: "Вы помните, что поступили именно в педагогический вуз? Хочет ли кто-то из вас работать в школе?" Поднятых рук практически не было. А сейчас, наоборот, таких - большинство. В основном выпускники видят будущим местом работы сильную "языковую" школу: гимназию или лицей, где на иностранные языки дается больше часов, где дети мотивированные. В следующем учебном году мы запускаем программу двухпрофильного бакалавриата, которая нацелена на подготовку учителей с правом преподавания двух языков. И конечно, нельзя не признать: пандемия добавила сложностей - студентам нужна практика речевого общения, в том числе и с носителями языка. Но надеюсь, что обмен студентами возобновится, и мы снова сможем приглашать лекторов из-за рубежа.

Мнения родителей

Опросы из года в год показывают: учителя английского — одни из самых дефицитных по стране. Фото: РИА Новости

- Второй иностранный язык, по большому счету, можно назвать профанацией: не хватает учителей, часов, мотивации. Часто на этот курс в школах ставят студентов-практикантов, которые и сами толком не владеют языком, - рассказала "РГ" директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко. - Когда у школы нет никаких возможностей дать этот предмет на качественном уровне, откуда у детей возьмется желание учиться? Все это только добавляет стресса и неэффективной нагрузки детям, школе, родителям. Я всеми руками за то, чтобы дети знали язык. Это жизненная необходимость в современном мире, важное конкурентное преимущество. Но нужны учителя, нужен определенный уровень преподавания. Сейчас эти условия есть не везде.

- Слушайте, один час в неделю! 36 часов в год. Это если не болеть, нет карантина и так далее. Найдите хоть одного учителя, который скажет, что в этом есть смысл, - рассуждает Марина из Тюмени. - Если есть возможности и ресурсы, добавьте лучше еще час к основному языку. Знать один язык лучше, чем не знать два.

Комментарий

Надежда Мельниченко, автор учебников и обучающих программ по авиационному английскому

- Сегодня владение английским языком - необходимое требование-допуск к профессии пилота и диспетчера. Я всегда сталкивалась с "готовым продуктом" высшего и среднего образования - специалистами, которые очень часто не могли вести связь на английском языке. Да, всегда можно дать курсы авиационного английского и ведения радиосвязи на английском в рамках повышения квалификации. Но часто ни у меня, ни у обучаемых не было времени латать прорехи в общем языке.

Словарный запас еще можно расширить, однако грамматику категорически нельзя изучать в рамках специального языка и функционального стиля. Это дело школы и вуза. Не могу описать шок, который испытала, узнав, что абитуриенту не надо сдавать ЕГЭ по английскому, чтобы поступить в вузы гражданской авиации. Еще больший шок, когда было принято решение вообще отказаться в школе от обязательного ЕГЭ по инязу. Мы проанализировали программу по английскому языку для обычной российской средней школы. Ее освоение - это есть 4-й уровень владения языком без авиационной составляющей. Дело в методиках преподавания и профессионализме учителей. Так надо подтягивать и то, и другое, а не идти по пути наименьшего сопротивления.

Сдача ЕГЭ по английскому должна быть обязательной при поступлении в авиационные вузы. Это однозначно. И минимальный проходной балл по этому предмету должен быть не 22, как установлено Рособрнадзором, а не ниже 69 баллов. Для отраслевых вузов должен быть внутренний вступительный экзамен. Такие примеры есть. Вузы просто не успевают научить с нуля ни общему, ни авиационному языку, ни ведению связи.

Есть цифра: в авиакатастрофах, произошедших из-за незнания английского языка, в мире погибли около двух тысяч человек. Вот цена плохой языковой подготовки авиаспециалистов. А основную базу должна давать школа и школьные преподаватели английского языка. Можно с полным правом сказать: с них начинается безопасность полетов.

Подготовила Наталия Ячменникова