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21.07.2021 18:44
Рубрика: Экономика

Пенсионный фонд одобрил 10 млн заявлений на школьные выплаты

Текст: Татьяна Замахина
Пенсионный фонд России (ПФР) одобрил более 10 миллионов заявлений, которые родители подали для получения выплат к 1 сентября. Зачисление средств (по 10 тыс. рублей на каждого ребенка) стартует 16 августа. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании президента с правительством.
Фото: Ирина Геращенко/РИА Новости Фото: Ирина Геращенко/РИА Новости
Фото: Ирина Геращенко/РИА Новости

По просьбе Владимира Путина министр рассказал, как продвигается работа по организации выплат, претендовать на которые могут семьи с детьми от 6 до 18 лет.

Фото: iStock
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Президент подписал указ на эту тему 2 июля. Для его реализации понадобится 204 млрд рублей, уточнил Котяков.

"Помощь к началу учебного года смогут получить семьи, в которых растут свыше 20 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет", - заявил он.

Более 11 млн заявлений на школьные выплаты родители уже подали. Они касаются 15,5 млн детей. При этом более 99% заявлений поступили в электронном виде, сообщил Котяков.

Пенсионный фонд успел обработать почти весь массив этих документов. Более 10 млн заявлений на 14,2 млн детей уже одобрены. "Уведомления об этом направлены родителям в личные кабинеты на портале государственных услуг, - рассказал министр. - Платежные поручения по одобренным заявлениям уже сформированы".

Старт зачисления средств намечен на 16 августа. В этот день начнутся выплаты.

При этом, согласно поручению президента, сделано исключение для детей с ограниченными возможностями здоровья, добавил Котяков. Выплаты распространятся на таких ребят еще и в возрасте 18-23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.

"Получить выплату максимально просто. Достаточно подать заявление на портале госуслуг или прийти в отделение Пенсионного фонда, - рассказал министр. - Прием заявлений открыт с 15 июля".

При этом в личные кабинеты родители получили уже заполненные заявления на основе информации из госсистем. Им остается проверить актуальность сведений. Это существенно снизило число ошибок со стороны заявителей. Количество отказов в выплате - менее 1 процента. "Если гражданин допустить неточности в сведениях, он сможет еще раз обратиться за выплатой до 1 ноября", - заявил глава Минтруда.

"Надеюсь, что работа будет завершена до конца - так, как это было сделано и по предыдущим нашим мероприятиям подобного рода", - отреагировал на его выступление Владимир Путин.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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