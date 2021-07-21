Песков ответил на вопрос о планах Путина обсудить тему газа с Зеленским

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос СМИ, планируются ли переговоры о транспортировке газа через Украину между российским и украинским лидером. По его словам, такие переговоры - дело компаний, а не лидеров.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили возможность продления соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке газа через украинскую территорию после 2024 года.

"Любые переговоры - это коммерческие переговоры. Их не ведут президенты", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности телефонных контактов Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на эту тему.

Отвечая на еще один вопрос, Песков также заявил, что подвижек по подготовке встречи президентов России и Украины пока нет.