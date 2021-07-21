Принц Гарри пишет автобиографию

Принц Гарри сообщил, что пишет книгу, в которой расскажет свою историю "о взлетах и падениях, ошибках и жизненных уроках". Откровения герцога Сассекского обойдутся издателям в 20 миллионов долларов.

Принц Гарри, в январе 2020 года сложивший с себя королевские обязанности и живущий в США, не дает своим родным вздохнуть спокойно. На днях известное издательство Penguin Random House сообщило, что "герцог Сассекский принц Гарри пишет книгу, мировая премьера которой состоится в конце 2022 года". "В очень личных и душевных мемуарах одного из самых интересных и влиятельных людей нашего времени принц Гарри впервые поделится подробным рассказом о пережитом, о приключениях, потерях и жизненных уроках, которые его сформировали", - говорится в сообщении издательства. Британская газета The Evening Standard сообщила, что уже есть черновой вариант книги, в котором описано детство принца Гарри, развод его родителей и смерть его матери принцессы Дианы, его военная служба и решение покинуть Британию.

Источники издания в Букингемском дворце признаются, что его обитатели испытывают "растущее беспокойство" в связи с грядущим выходом книги. Ранее принц Гарри уже сообщил общественности немало пикантных подробностей из их с Меган Маркл жизни в королевском дворце.