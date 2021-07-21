Путин дал поручения по борьбе с лесными пожарами в регионах

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева, а также руководителей Карелии, Якутии и Челябинской области о борьбе с лесными пожарами и дал ряд поручений:

- обеспечить дополнительные поставки тяжелой техники в те регионы, где это необходимо;

- продолжить создание региональных центров пожаротушения;

- внедрить новую методику оказания финансовой помощи регионам и поддержать те из них, которые пострадали от стихии;

- усилить кадровое обеспечение соответствующих служб;

- передать на федеральный уровень полномочия в области лесных отношений субъектов с низкой плотностью населения и большой площадью лесов;

- довести до конца все вопросы, связанные с поддержкой пострадавших от пожаров граждан (произвести выплаты, построить новое жилье - "вовремя, до холодов");

- изучить возможность увеличения группировки Минобороны и МЧС там, где это необходимо.

Ответственными за подготовку поручений Путин назначил администрацию президента и правительство РФ.