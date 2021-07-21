В регионах с большой площадью лесов контроль над ними может забрать центр

У регионов с низкой плотностью населения и с большой площадью лесов полномочия в области лесных отношений могут забрать на федеральный уровень. Такая инициатива появилась на фоне очередных крупных лесных пожаров в разных регионах страны. Президент Владимир Путин попросил премьер-министра Михаила Мишустина на уровне правительства подумать на этот счет и сделать предложения.

"Я знаю, что у вас готовится поездка рабочая на Дальний Восток. Посмотрите, где конкретно можно было коллег собрать, поговорить на эту тему и на все смежные темы", - обратился глава государства к премьеру при обсуждении с министрами и регионами ситуации с лесными пожарами. Мишустин подтвердил, что такое совещание будет запланировано.

"Мы, конечно же, поддерживаем такое предложение, потому что это огромная территория. Конечно, ее защита должна решаться на федеральном уровне", - заявил глава Якутии Айсен Николаев, доложивший о текущей ситуации с пожарами в республике.