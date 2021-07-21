Радио "Орфей" запустит свою видеоплатформу

В сентябре радио классической музыки "Орфей" отметит тридцатилетие премьерой собственной видеоплатформы. О том, зачем идти меломану в интернет, какие произведения пишут современные композиторы и как не бояться классики, "РГ" поговорила с генеральным директором Российского государственного музыкального телерадиоцентра "Орфей" Ириной Герасимовой.

15 лет назад меломаны боялись потерять "Орфей" из-за смены формата. Вопреки всему радиостанция жива. Перемены были необходимы?

Ирина Герасимова: За эти пятнадцать лет "Орфей", наконец, стал звучать как настоящее радио. Когда я приходила сюда, я не хотела ничего менять, учитывая, что "Орфей" был признанной радиостанцией, имел большую аудиторию. Но "Орфей" вещал в Москве на УКВ-частоте. С этим нужно было что-то делать. Мы получили вещание в ФМ-диапазоне. В этом диапазоне надо было менять сетку вещания. На ФМ-частоте, к сожалению, нельзя давать длинные произведения. ФМ-вещание - это короткий формат и быстрая смена настроения. Поэтому мы перепрограммировались. Когда мы это сделали, то сразу возникли новые идеи. Мы многое пробовали - разные жанры - от полуторачасовых программ до трехминутных. Меломаны обвиняют нас в том, что мы не даем целиком крупную форму, больших полотен. И мы тоже понимаем, что такие "полотна" должны быть в эфире. Нашелся выход - интернет. Туда мы выкладываем наши "запасники" - как все ведущие мировые музеи.

На Западе есть интернет-канал "Моцарт". Для очень узкой аудитории. Там можно послушать "Реквием" в 150 интерпретациях. У вас есть что-то подобное?

Ирина Герасимова: У нас 15 цифровых каналов, которые мы отпрограммировали так, что любители симфонической музыки могут слушать только симфоническую музыку. Любители клавирной музыки могут слушать клавир, вокал и т.д. Классика - это бездонный океан. Изучая ее, невольно касаешься поэзии, изобразительного искусства, скульптуры, архитектуры. В интернете мы рассказываем, почему эта музыка родилась, кто и как ее исполнял, где она звучала. От истории сочинений до истории исполнителей. У нас есть, к примеру, программа "Бесценные сцены" - это рассказ о театрах, в которых звучит великая музыка мира.

То есть сторонникам академического подхода нужно идти в интернет?

Ирина Герасимова: Я могу часами слушать музыку и даже упражнения в виде этюдов Карла Черни - композитора ХVIII века. Но я профессиональный музыкант, а у нас в стране огромный разрыв между массовым слушателем и профессионалом. Мы понимаем тех, кому не хватает количества сложных и оригинальных произведений в нашем эфире. Но при этом мы не можем не замечать массового слушателя. Если мы будем сложными, непонятными, мы аудиторию отпугнем. Тогда нам нужно будет делать радио для специалистов, а мы - средство массовой информации.

Мне кажется, что интерес к классической музыке сейчас возрождается - классические концерты для самых маленьких, классика звучит на фестивалях, на площадях.

Ирина Герасимова: Люди привыкли к обилию популярной музыки, которую можно услышать везде. Надо учитывать, что в 90-е годы был большой перерыв в академическом музыкальном образовании. Перерыв сказался на том поколении, которое сейчас не хочет слушать классику, потому что они никогда ее не изучали и не слушали. Но подрастает поколение, которое родители водят на концерты классической музыки. Кто заполняет концертные залы? В том числе педагоги школ, родители, дети, которые не боятся классики. Они уже будут воспитывать своих детей по-другому. Это будут две разные аудитории. Вообще наша миссия - заинтересовать красивой и простой музыкой и сделать так, чтобы человек захотел пойти в концертный зал и услышать музыку сложную. Интерес к классике переживает ренессанс еще и потому, что появились популярные музыканты - Денис Мацуев, Анна Нетребко, Валерий Гергиев и другие. Их модно слушать, за ними модно следить в соцсетях.

Будет ли возрождаться большой формат "Концертный зал радио "Орфей"?

Ирина Герасимова: У нас долго держался этот формат. Каждый вечер в семь часов, когда открываются концертные залы, человек дома или в машине мог "посетить" его по радио. Мы давали записи или даже прямые трансляции. Но семь часов - это час-пик, в дороге в машине невозможно слушать весь концерт целиком. Мы сдвинули программу на восемь, потом на десять часов. Не пошло. Мы стали терять слушателя. Теперь мы выбрали другое время - суббота, четыре часа дня - в это время человек свободен и может посвятить пару часов классике. Из больших "полотен" у нас остались спецпроекты, когда мы делаем трансляцию с конкурсов или фестивалей. В эти дни обычную сетку вещания меняем.

Кроме собственно радио, у вас есть сайт, интернет-приложение, Telegram-канал, тик-ток, а теперь еще и будет свой телеканал.

Ирина Герасимова: Это не телеканал. Это видеотека, витрина, большая платформа, где можно будет увидеть классический контент класса премиум. Запуск планируется в сентябре. Также на этой платформе будут размещены ноты, которые на данный момент разрешены к публичному доступу. Мы же обладатели уникальной нотной библиотеки, которая досталась нам в наследство от Гостелерадио.

Какие раритеты хранятся в вашем архиве?

Ирина Герасимова: Архив нот формировался с 1928 года. Композиторы и их потомки отдавали в дар целые нотные библиотеки. Когда появилось Всесоюзное радио, это была целенаправленная работа по сохранению нот. Это не совсем библиотека, скорее, это наш архив. У нас лежат, например, ноты Прокофьева для радиоспектаклей, которые никогда не исполнялись. У нас есть Бабаджанян, Таривердиев, Хачатурян, Пахмутова. Много композиторов-авангардистов начала ХХ века. Кстати, мы сделали несколько проектов, посвященных Александру Мосолову и Леониду Половинкину, готовим проект с неизвестными именами - Алексеем Животовым и Владимиром Дешевовым. "Орфей" оцифровывает, реставрирует ноты из своего архива и открывает эту музыку нашим слушателям.

"Телевизор классики", который был запущен в пандемию, это была репетиция телепроекта?

Ирина Герасимова: Да, мы очень хотели, чтобы люди, которые сидели дома, могли посмотреть спектакли Большого театра, Мариинки или региональных партнеров, например, из Томска и Екатеринбурга. У нас было 126 показов и невероятное количество просмотров - десять тысяч часов.

Каков условный портрет вашего слушателя?

Ирина Герасимова: 90% слушателей - люди с высшим образованием. Причем наблюдается прирост слушателей от 20 до 40 лет. Мы не замахиваемся на первую десятку по популярности. Это невозможно с нашим нишевым форматом. У нас все-таки музыкальный бутик: не каждый зайдет. Но ежедневная аудитория в Москве, к примеру, (именно радио) - 1,8% от всего населения в возрасте 12+. Для радиостанции классической музыки - это очень хорошо. А ежемесячная аудитория сайта составляет 559 тысяч человек.

Знаменитый симфонический оркестр "Орфея" в основном создает контент для вещания?

Ирина Герасимова: В том числе. Он создает контент под наш заказ, к какой-то дате, например. Также концертирует во всех больших залах Москвы - "Зарядье", Большой зал Консерватории, Дом музыки. Гастролирует. Кроме того, наши оркестры и хоры исполняют и записывают музыку молодых композиторов, что является во всем мире миссией оркестров радио.

Что сейчас сочиняют современные композиторы? И звучит ли эта музыка в эфире?

Ирина Герасимова: Да, звучит. Пишут, как и раньше - симфонии, оперы, кантаты, хоровые произведения, камерные произведения. "Орфей" - соучредитель конкурса молодых исполнителей, поэтому мы просматриваем много новых партитур. Бывают необычные произведения. Однажды для записи понадобилась особая пила. Современные композиторы не пишут что-то безумно сложное, без мелодии. Это миф. Сейчас успокоились авангардисты. Произведения композиторов нового поколения слушаются легко.

Что дает радиостанции участие в Европейском вещательном союзе?

Ирина Герасимова: Возможность обмениваться контентом. У союза есть еврорадио - огромный сервер, куда участники складывают все лучшее с очищенными правами. Мы берем это бесплатно и транслируем для наших слушателей: Люцернский фестиваль, Зальцбургский, Вербье, оперы, концерты. И что самое ценное - на этом сервере присутствуют наши самые лучшие музыкальные проекты: Транссибирский арт-фестиваль, Пасхальный фестиваль, духовные произведения. За год радиостанции забирают более 100 часов этого контента. И это не только Европа, но и Япония, Австралия, Аргентина - ассоциированные члены вещательного союза. Они интересуются нашей классикой. Это очень воодушевляет.

В Европе классических радиостанций больше, чем у нас?

Ирина Герасимова: По части академического жанра больше всего радиостанций в Германии. Там в каждой земле по несколько радиостанций. Много радиостанций, связанных с классикой, в Великобритании. У них немного другое программирование. Есть направление коммерческого академического звучания - радиостанции с самыми известными или с очень короткими мелодиями плюс много рекламы. А есть общественные радиостанции - ВВС3, Deutsche Welle, France Music с культурологическим форматом. Они вещают на большие территории. Мы, конечно, не коммерческий формат. Но дрейфуем в сторону доступности классики для всех.

Справка "РГ"

Ирина Герасимова окончила музыкальную школу им. Гнесиных и Горьковскую государственную консерваторию им. М.И.Глинки по классу фортепиано. Работала на российском телевидении и радиостанциях "Юность", "Радио России - Ностальжи", "Маяк". С 2005 года - генеральный директор - художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра, в который входит радио "Орфей", а также Симфонический оркестр радио "Орфей", Оркестр имени Силантьева, Академический большой хор "Мастера хорового пения" и Академический хор русской песни.