У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Раскрыт необычный секрет WhatsApp

Текст:   Антон Благовещенский
21.07.2021,  
14:54
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Недавно разработчики WhatsApp выпустили бета-версию мессенджера, в которой появилась функция однократного просмотра фото или видео. После открытия такие файлы исчезают из чата.

Функцию можно назвать весьма полезной, однако многие задались вопросом - почему в WhatsApp не появился механизм блокировки снимков или уведомления о сделанном скриншоте?

Как пишет WABetaInfo, это было сделано для защиты самих пользователей, и вот почему.

Выпущен мощный смартфон Samsung за 12500 рублей. Брать или нет?

Есть несколько способов обойти систему обнаружения или блокировки скриншотов. Например, для Android существует несколько приложений, способных незаметно делать скриншоты или видеозапись, не отправляя никаких уведомлений. Кроме того, при желании получатель может сделать фото или записать видео на другой смартфон.

В результате отправитель никогда не узнает наверняка, был ли его файл открыт один раз - или его тем или иным образом сохранили для повторного просмотра. И WhatsApp не может ему этого гарантировать, даже если реализует запрет на создание скриншотов в самом приложении.

Таким образом разработчики рекомендуют пользователям внимательнее относиться к тому, каким контентом они делятся. Если фото или видео слишком личные, лучше вовсе не отправлять их.

смартфоны
Фото: istock
Пользователям рассказали, как нельзя чистить смартфон 20.07.2021
В Россию пришел китайский смартфон с NFC дешевле 7500 рублей 19.07.2021
Названы смартфоны Xiaomi, которые не получат Android 12 19.07.2021
безопасность
Какие приложения нужно удалить со смартфона 16.07.2021
Пользователям рассказали о важной настройке WhatsApp 13.07.2021
WhatsApp
WhatsApp блокирует пользователей за нарушения. Как этого избежать 19.07.2021
WhatsApp избавили от одного из главных недостатков 18.07.2021