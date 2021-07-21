Недавно разработчики WhatsApp выпустили бета-версию мессенджера, в которой появилась функция однократного просмотра фото или видео. После открытия такие файлы исчезают из чата.

Функцию можно назвать весьма полезной, однако многие задались вопросом - почему в WhatsApp не появился механизм блокировки снимков или уведомления о сделанном скриншоте?

Как пишет WABetaInfo, это было сделано для защиты самих пользователей, и вот почему.

Есть несколько способов обойти систему обнаружения или блокировки скриншотов. Например, для Android существует несколько приложений, способных незаметно делать скриншоты или видеозапись, не отправляя никаких уведомлений. Кроме того, при желании получатель может сделать фото или записать видео на другой смартфон.

В результате отправитель никогда не узнает наверняка, был ли его файл открыт один раз - или его тем или иным образом сохранили для повторного просмотра. И WhatsApp не может ему этого гарантировать, даже если реализует запрет на создание скриншотов в самом приложении.

Таким образом разработчики рекомендуют пользователям внимательнее относиться к тому, каким контентом они делятся. Если фото или видео слишком личные, лучше вовсе не отправлять их.