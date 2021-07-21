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Раскрыт новый способ взлома iPhone

Текст:   Антон Благовещенский
21.07.2021,  
12:01
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Подключение iPhone с беспроводной сети, в названии которой имеются символы процента, открывает уязвимость. С ее помощью злоумышленники могут удаленно выполнять на устройстве вредоносный код.

Как пишет Bleeping Computer, эксперты из компании ZecOps создали такую сеть и подключили к ней iPhone. По их словам, нет никаких данных о том, что уязвимость использовали хакеры, однако Apple уже выпустила обновление, которое ее устраняет.

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Чтобы закрыть дыру в безопасности, пользователям рекомендуется скачать апдейт iOS 14.7, а также отключить в настройках подключение к неизвестным открытым сетям.

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