Раскрыт новый способ взлома iPhone

Подключение iPhone с беспроводной сети, в названии которой имеются символы процента, открывает уязвимость. С ее помощью злоумышленники могут удаленно выполнять на устройстве вредоносный код.

Как пишет Bleeping Computer, эксперты из компании ZecOps создали такую сеть и подключили к ней iPhone. По их словам, нет никаких данных о том, что уязвимость использовали хакеры, однако Apple уже выпустила обновление, которое ее устраняет.

Чтобы закрыть дыру в безопасности, пользователям рекомендуется скачать апдейт iOS 14.7, а также отключить в настройках подключение к неизвестным открытым сетям.