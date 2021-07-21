Иностранца допустят к полету на МиГ-35

По его словам, соответствующая заявка поступила от иностранного заказчика самолета.

- В 2021 году в ФСВТС России поступило одно обращение на организацию демонстрационного полета истребителя МиГ-35 с участием пилота инозаказчика как раз на авиасалоне МАКС, - цитирует Шугаева РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что Россия получила две зарубежные заявки на приобретение новейшей российской многофункциональной машины.

МиГ-35, основанный на легендарном МиГ-29, построен с использованием технологий пятого поколения. Самолет имеет сниженную радиолокационную заметность, радар с активной фазированной решеткой, нашлемную систему целеуказания, двигатели с увеличенной тягой и ряд других преимуществ. Истребитель способен применять все существующие и перспективные средства поражения отечественного производства.

В марте этого года первая партия истребителей была передана в подразделения Военно-космических сил России.