Международный
авиационно-космический салон
Рубрика: Русское оружие
21.07.2021 11:25
Текст: Тимур Алимов

Иностранца допустят к полету на МиГ-35

В ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2021 иностранного пилота допустят до полета на многоцелевом истребителе МиГ-35. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

По его словам, соответствующая заявка поступила от иностранного заказчика самолета.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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- В 2021 году в ФСВТС России поступило одно обращение на организацию демонстрационного полета истребителя МиГ-35 с участием пилота инозаказчика как раз на авиасалоне МАКС, - цитирует Шугаева РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что Россия получила две зарубежные заявки на приобретение новейшей российской многофункциональной машины.

МиГ-35, основанный на легендарном МиГ-29, построен с использованием технологий пятого поколения. Самолет имеет сниженную радиолокационную заметность, радар с активной фазированной решеткой, нашлемную систему целеуказания, двигатели с увеличенной тягой и ряд других преимуществ. Истребитель способен применять все существующие и перспективные средства поражения отечественного производства.

В марте этого года первая партия истребителей была передана в подразделения Военно-космических сил России.

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