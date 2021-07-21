Система "Экомониторинга" позволяет передавать данные о воздухе в лабораторию

Когда в очередной раз приезжаешь в Липецк, то перемены в городе видят не только глаза, но и чувствуют легкие.

Немалая заслуга в этом системы "Экомониторинга", которую стали внедрять два года назад. Она дает возможность собирать, регистрировать и в онлайн-режиме передавать полученные данные о воздухе. В том числе и в государственную экологическую лабораторию.

И в случае фиксации превышений допустимых концентраций информация передается экологам для принятия мер. Все это позволяет эффективно влиять на источник загрязнений. За два года выбросы вредных веществ в Липецке снизились на 10 тысяч тонн.

Есть еще проблемы и у южной столицы Кемеровской области Новокузнецка. Его тоже внесли в список городов с самым загрязненным воздухом. Но цвет неба понемногу меняется, желтизна уходит! А если говорить сухим языком цифр, то объем выбросов по сравнению с 2017 годом сократился на 10 процентов. Почему это стало возможно?

Первое, что бросается в глаза на улицах Новокузнецка, - новые автобусы на газомоторном топливе. Более 300 таких машин - минус две тысячи тонн выхлопов. Второе. Стала меньше дымить Кузнецкая ТЭЦ. Только в этом году собственник вложит в ремонт оборудования более 352 миллионов рублей. А на Западно-Сибирской ТЭЦ еще в прошлом году завершили модернизацию электрофильтров. Третье. На Новокузнецком алюминиевом заводе заработала дополнительная газоочистная установка. Нельзя не заметить и "зеленые пояса" вокруг Кемерова и Новокузнецка.

А в Омске еще только предстоит совершить прорыв. В середине июня администрация области представила в правительство страны и Минприроды России проект Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов.

Для достижения норм, установленных федеральным проектом "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"), предстоит заменить старые автобусы на современные - работающие на газе. К 2024 году в городе должны ездить уже 240 таких автобусов. По прогнозам, это снизит количество вредных выбросов на 237,6 тонны. Помимо этого, в Омске планируют построить сеть автомобильных газозаправочных станций. Это, считают специалисты, будет стимулировать омичей покупать авто, которые работают на экологически чистом топливе.

Что тоже пойдет на пользу воздуху. Ведь в нем существенно снизится концентрация таких газов, как оксиды углерода, азота, серы и неметановых углеводородов.

Цифра

20 процентов - на столько надо снизить загрязнение воздуха в крупных промышленных центрах. Такова цель федерального проекта "Чистый воздух", который реализуется в рамках нацпроекта "Экология".