В Казани обсудили развитие проекта "Императорский маршрут"

Новости

Три человека погибли в Сирии при атаке беспилотников США 00:23
Директор НАСА поздравил "Роскосмос" с успешным запуском модуля "Наука" 00:20
Зеленский подписал закон о коренных народах Украины 21.07.2021
Ливерпуль лишен статуса всемирного наследия ЮНЕСКО 21.07.2021
Песков ответил на вопрос о планах Путина обсудить тему газа с Зеленским 21.07.2021
Продолжительность жизни нацменьшинств в США сократилась на три года 21.07.2021
Завербованный ФБР в 14 лет бывший информатор подал иск на 100 млн долларов 21.07.2021
В Вооруженных силах около двух тысяч военнослужащих с коронавирусом 21.07.2021
Минфин: Регионы получат 500 млрд рублей на инфраструктуру 21.07.2021
Захарова: Киев незаметно взрастил на неонацизме и псевдоистории целое поколение 21.07.2021
Тульскую пенсионерку нашли в лесу живой через шесть дней 21.07.2021
Лукашенко рассказал, кто стоит за провокациями против Беларуси 21.07.2021
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 21.07.2021
Пловец Бородин не знает, как и где заразился коронавирусом 21.07.2021
На заводах по выпуску iPhone в КНР из-за наводнения отключили электричество 21.07.2021
В Совфеде прокомментировали необязательность штампов о браке в паспорте 21.07.2021
Чили зарегистрировала вакцину "Спутник V" 21.07.2021
Лавров: Россия и не думает о вторжении в Афганистан 21.07.2021
Юристы поддержали позицию ЦБ по ограничению ставок для ломбардов 21.07.2021
МЭР: Годовая инфляция в России замедлилась до 6,5% 21.07.2021
По факту избиения семилетного сына Стаса Пьехи возбуждено уголовное дело 21.07.2021
В Петербурге Главный военно-морской парад пройдет без зрителей 21.07.2021
С 1 августа в Москве вводится система мониторинга такси 21.07.2021
Банк России запретил ломбардам повышать ставки перед сроком возврата 21.07.2021
Путин призвал не использовать фитосанитарные нормы как рычаг против конкурентов 21.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 23:47
Рубрика: Экономика

В Казани обсудили развитие проекта "Императорский маршрут"

Текст: Олег Корякин (Казань)
В Казани по инициативе Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" прошло совещание, посвященное проекту "Императорский маршрут". В нем приняли участие председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова, министр культуры РТ Ирада Аюпова, руководитель Республиканского госкомитета по туризму Евгений Иванов, а также туроператоры, гиды, краеведы и представители музеев.
Фото: Олег Корякин/РГ Фото: Олег Корякин/РГ
Фото: Олег Корякин/РГ

Анна Громова сообщила, что сейчас в проекте участвуют 22 региона страны - от Новосибирска до Калининграда. Все они разработали свои уникальные маршруты, так или иначе связанной с историей династии Романовых.

- У каждого свой подбор объектов, тем. Мы даже их условно разделили - где-то преобладает образование, где-то промышленность, индустриальное развитие, железные дороги, тот же Транссиб.
Матвиенко: Собор в Казани станет одним из символов духовного возрождения

Свой, пока приблизительный маршрут разработали и в Казани, благо город за свою историю был избалован визитами императорских особ - есть что рассказать и показать. За примером далеко ходить не надо - воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери, который был освящен именно 21 июля, когда проходило совещание. Именно в нем хранился чудотворной образ Богородицы, считавшийся покровителем дома Романовых.

Руководитель Госкомтуризма РТ Евгений Иванов считает, что собор должен стать центральным объектом маршрута. Кроме того, в него следует включить Казанский Кремль, многочисленные музеи города, а также остров-град Свияжск.

В свою очередь министр культуры РТ Ирада Аюпова уверена, что тему следует рассматривать шире.

- Это не только храмы и объекты, которые посещали Романовы, - пояснила она. - Мы хотим рассказать о тех институциях, системных решениях, которые получила наша земля благодаря императорскому дому. Это и первая казанская гимназия, позволявшая талантливым детям делать государственную карьеру, где учились Аксаков и Державин, и Императорский Казанский университет и обсерватория Энгельгардта.

Для экспертов Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" провели экскурсию по Казани, и они остались в восторге.

- Нам показали достаточно много объектов, но все равно не хватило. Хотелось, чтобы экскурсия не кончалась, - рассказала руководитель региональных программ фонда Сусанна Старцева, - Понравилась гармония: достаточное количество храмов, Казанский Кремль, национальный аспект представлен в Старо-Татарской слободе, Казанский федеральный университет вызвал восторг.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
"Казанский Кремль" стал самым посещаемым российский музеем в 2020 году

Анна Громова отметила удивительную компетентность экскурсоводов и методистов.

- Это вселяет надежду, что маршрут будет востребован. Сейчас людям предлагают много туристических продуктов, есть выбор. И чтобы "Императорский маршрут" выиграл в конкурентной борьбе, он должен быть на очень высоком уровне, - отметила она. - А преломление российской в истории Казани и Татарстана это настолько интересно! Здесь и путешествие по воде, и такие удивительные объекты как Свияжск. Не говоря о богатейших фондах музеев. В результате гости захотят оставаться здесь как можно дольше.

Анна Громова подчеркнула, что одна из важнейших задач проекта - увеличить наполняемость музеев и пробудить у детей интерес к истории.

Сусанна Старцева в свою очередь добавила, что пока культурно-познавательный туризм в нашей стране занимает, увы, 10 процентов от общей доли. И правительство обратило на внимание на эту проблему и реализует большое количество программ. Они позволят регионам получить финансовую помощь на создание новых турпродуктов.

Участники совещания сошлись во мнении, что Татарстану следует организовать качественное методическое обеспечение для "Императорского маршрута" и подготовить гидов.

Глава минкульта Татарстана сообщила, что этим займется Национальный музей РТ, назначенный координатором проекта.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Внутрироссийские турмаршруты - 2020 "испытали на прочность"

Руководитель Госкомтуризма республики Евгений Иванов уверен, что у "Императорского машрута" большой потенциал.

- Для нас это возможность привлечь на территорию нового туриста, который глубоко интересуется историей нашей страны наследием императорского дома. Мы уже участвуем в проекте "Великий Волжский путь" совместно с регионами ПФО, по нему есть уже 20 маршрутов. Честно могу сказать, он тоже идет непросто. Нужно подготовить экскурсоводов, туркомпаниии. То же предстоит сделать и для "Императорского маршрута". Часто, делая робкие шаги, мы до конца не понимаем их значение в будущем.

Не обошлось на совещании и без торжественной части. Анна Громова вручила министру культуры РТ Ираде Аюповой и руководителю Республиканского комитета по туризму Евгению Иванову знаки "Императорского маршрута".

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

Главное сегодня

Путин дал поручения по борьбе с лесными пожарами в регионах
Пенсионный фонд одобрил 10 млн заявлений на школьные выплаты
Суд арестовал начальника Госавтоинспекции Ставрополья на два месяца
Минэкономразвития предложило выдавать гранты малому и среднему бизнесу
С 1 августа в Москве вводится система мониторинга такси
Верховный суд детально разобрал споры о постройках возле трубопроводов
Станут ли цифровые валюты инструментом для независимых расчетов