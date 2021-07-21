В Казани обсудили развитие проекта "Императорский маршрут"

В Казани по инициативе Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" прошло совещание, посвященное проекту "Императорский маршрут". В нем приняли участие председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова, министр культуры РТ Ирада Аюпова, руководитель Республиканского госкомитета по туризму Евгений Иванов, а также туроператоры, гиды, краеведы и представители музеев.

Анна Громова сообщила, что сейчас в проекте участвуют 22 региона страны - от Новосибирска до Калининграда. Все они разработали свои уникальные маршруты, так или иначе связанной с историей династии Романовых.

- У каждого свой подбор объектов, тем. Мы даже их условно разделили - где-то преобладает образование, где-то промышленность, индустриальное развитие, железные дороги, тот же Транссиб.

Свой, пока приблизительный маршрут разработали и в Казани, благо город за свою историю был избалован визитами императорских особ - есть что рассказать и показать. За примером далеко ходить не надо - воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери, который был освящен именно 21 июля, когда проходило совещание. Именно в нем хранился чудотворной образ Богородицы, считавшийся покровителем дома Романовых.

Руководитель Госкомтуризма РТ Евгений Иванов считает, что собор должен стать центральным объектом маршрута. Кроме того, в него следует включить Казанский Кремль, многочисленные музеи города, а также остров-град Свияжск.

В свою очередь министр культуры РТ Ирада Аюпова уверена, что тему следует рассматривать шире.

- Это не только храмы и объекты, которые посещали Романовы, - пояснила она. - Мы хотим рассказать о тех институциях, системных решениях, которые получила наша земля благодаря императорскому дому. Это и первая казанская гимназия, позволявшая талантливым детям делать государственную карьеру, где учились Аксаков и Державин, и Императорский Казанский университет и обсерватория Энгельгардта.

Для экспертов Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" провели экскурсию по Казани, и они остались в восторге.

- Нам показали достаточно много объектов, но все равно не хватило. Хотелось, чтобы экскурсия не кончалась, - рассказала руководитель региональных программ фонда Сусанна Старцева, - Понравилась гармония: достаточное количество храмов, Казанский Кремль, национальный аспект представлен в Старо-Татарской слободе, Казанский федеральный университет вызвал восторг.

Анна Громова отметила удивительную компетентность экскурсоводов и методистов.

- Это вселяет надежду, что маршрут будет востребован. Сейчас людям предлагают много туристических продуктов, есть выбор. И чтобы "Императорский маршрут" выиграл в конкурентной борьбе, он должен быть на очень высоком уровне, - отметила она. - А преломление российской в истории Казани и Татарстана это настолько интересно! Здесь и путешествие по воде, и такие удивительные объекты как Свияжск. Не говоря о богатейших фондах музеев. В результате гости захотят оставаться здесь как можно дольше.

Анна Громова подчеркнула, что одна из важнейших задач проекта - увеличить наполняемость музеев и пробудить у детей интерес к истории.

Сусанна Старцева в свою очередь добавила, что пока культурно-познавательный туризм в нашей стране занимает, увы, 10 процентов от общей доли. И правительство обратило на внимание на эту проблему и реализует большое количество программ. Они позволят регионам получить финансовую помощь на создание новых турпродуктов.

Участники совещания сошлись во мнении, что Татарстану следует организовать качественное методическое обеспечение для "Императорского маршрута" и подготовить гидов.

Глава минкульта Татарстана сообщила, что этим займется Национальный музей РТ, назначенный координатором проекта.

Руководитель Госкомтуризма республики Евгений Иванов уверен, что у "Императорского машрута" большой потенциал.

- Для нас это возможность привлечь на территорию нового туриста, который глубоко интересуется историей нашей страны наследием императорского дома. Мы уже участвуем в проекте "Великий Волжский путь" совместно с регионами ПФО, по нему есть уже 20 маршрутов. Честно могу сказать, он тоже идет непросто. Нужно подготовить экскурсоводов, туркомпаниии. То же предстоит сделать и для "Императорского маршрута". Часто, делая робкие шаги, мы до конца не понимаем их значение в будущем.

Не обошлось на совещании и без торжественной части. Анна Громова вручила министру культуры РТ Ираде Аюповой и руководителю Республиканского комитета по туризму Евгению Иванову знаки "Императорского маршрута".