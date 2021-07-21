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21.07.2021 09:45
Рубрика: Общество

Как помочь семье инвалидов из Омска

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 163(8514)
Покосившийся дом на берегу Оми на городской карте 2ГИС отсутствует. К калитке ведет еле заметная тропинка, зажатая высокими заборами и гаражами. Полуразрушенная крыша, обшарпанные стены, скрипучие провисшие двери. Даже не верится, что здесь можно жить.
Ждать годами нового жилья семья Грицутенко уже не может. Фото: Сергей Мельников Ждать годами нового жилья семья Грицутенко уже не может. Фото: Сергей Мельников
Ждать годами нового жилья семья Грицутенко уже не может. Фото: Сергей Мельников

Двадцать лет назад сюда, в родительский дом, с маленьким тяжелобольным сыном переехала омичка Елена Грицутенко. Муж ушел. Впрочем, она никогда не жаловалась ни на непутевого супруга, ни на свою трудную судьбу. Не стала бы и теперь, если бы в дом не пришла еще одна беда.

Фото: Омский БЦ "Радуга"
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Елена Васильевна тяжело заболела и уже не может полноценно помогать сыну-инвалиду, который без нее как без рук.

- Годовалый, он тяжело перенес двустороннюю пневмонию. После курса антибиотиков потерял слух. А потом еще у Сережи выявили неизлечимое наследственное заболевание - первичный иммунодефицит. Болезнь проявляется только у мальчиков, вызывает кровотечения, жуткие боли. Любое ОРЗ для него смертельно опасно, - поясняет Елена Васильевна. - Поэтому оставаться в ветхом холодном доме ему нельзя. Печь надо топить постоянно. Но где взять силы?

Она всегда была рядом с сыном. Помогла Сереже окончить коррекционную школу и омский колледж транспортного строительства по специальности "программирование". У него есть друзья. Вот только систематические обострения заболевания не позволяют устроиться на работу. Сейчас и матери тоже пришлось уволиться. Живут на пособия по инвалидности.

Участок в хорошем месте на берегу реки можно было бы продать. Но покупателей нет: строить здесь нельзя из-за пересекающих небольшой пятачок земли "красных линий". В очереди на получение жилья впереди стоят тысячи человек, ожидание может затянуться на годы. А их у семьи Грицутенко просто нет.

Елена Васильевна борется с собственным недугом уже третий год. Прошла все этапы лечения, в том числе химиотерапию, но болезнь не отступает. Из последних сил, ради сына, она борется за жизнь.

Знакомые посоветовали им обратиться в благотворительный фонд "Обнимая небо", и там отреагировали сразу.

- Мы выяснили, что помочь Сергею можно. Для этого необходимо попасть на консультацию к московским специалистам, получить назначение, пролечиться и жить дальше без обострений. Правда, из-за пандемии сделать это сейчас проблематично. Но мы надеемся на дистанционную консультацию. Она поможет понять, какие препараты нужны, насколько они дорогие и сможет ли минздрав их оперативно обеспечить, - сообщила "РГ" специалист фонда Евгения Карасева. - Еще семье нужна машина дров, продукты питания. А Сергею - нормальный слуховой аппарат. Мы посчитали, что для экстренной помощи семье требуется 246 тысяч рублей. И очень надеемся, что омичи помогут нам ее собрать.

А в мэрии сообщили, что в июле состояние дома на 5-й Восточной, 93а оценит городская комиссия. И по результатам обследования специалисты примут решение, что делать дальше - ремонтировать дом или сносить его, предоставив бедствующим омичам хотя бы временное жилье.

"РГ" будет следить за развитием событий.

Контакт

Благотворительный фонд "Обнимая небо":

Омск, Космический проспект, 97, тел. (3812) 48-46-25.

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