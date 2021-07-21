Жители каких городов России больше всех хотят попасть в космос

Томичи и новосибирцы заняли третье и четвертое места в рейтинге жителей крупных городов России, которые хотели бы отправиться на орбиту Земли в качестве космических туристов. По данным исследовательского агентства Zoom Market, первое место в списке занимают москвичи, второе - жители Саратова, а замыкает первую пятерку Владивосток.

В рейтинг попали еще два сибирских города: Красноярск находится на десятой позиции, а Омск на двадцатом месте - четвертый с конца рейтинга. Три последние строчки за Тамбовом, Челябинском и Саранском.

Общая выборка социологического опроса составила 2760 человек, все это жители 23 городов России. Первое, что интересовало исследователей, это мнение жителей страны о том, нужно ли Роскосмосу развивать направление космического туризма. Второй вопрос вытекал из первого: стоит ли государству вкладывать деньги в космический туризм? Также социологи интересовались, насколько обоснованными выглядели бы государственные преференции частным компаниям для развития космического туризма. И наконец, звучал вопрос: мечтали бы вы в качестве туриста посетить космос?

Как отмечает коммерческий директор агентства Андрей Штыров, опрос показал, что 72 процента россиян, попавших в выборку, уверены, что космический туризм должен быть в центре внимания Роскосмоса. И хотя лишь 11 респондентов согласны с тем, что государству нужно вкладывать в это средства, 91 процент опрошенных считают, что господдержка профильных частных отечественных компаний была бы обоснована.

В космос мечтают отправиться чуть больше половины опрошенных - 52 процента. Однако 98 процентов из них признается, что их смущает возможная стоимость такой "путевки".