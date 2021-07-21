Сколько семей получили кешбэк за детский отдых в Алтайском крае

Всего, по данным регионального министерства образования и науки, по программе кешбэка родителям алтайских школьников уже выплатили более 17,6 миллиона рублей. Однако не все, кто приобрел путевки в стационарных загородных лагерях и оплатил их через платежную систему "Мир", смогли получить компенсацию из федерального бюджета.

- Согласно правилам получения таких выплат, на них не вправе претендовать семьи, которые приобрели путевки до 25 мая текущего года, а также те, кому стоимость туристской услуги уже оплатили полностью или частично из бюджетной системы, - пояснила и. о. директора Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай" Надежда Авхимович.

Региональный минобрнауки направил обращение в министерство просвещения с просьбой разъяснить ситуацию. Ведь было обещано выплачивать кешбэк всем, кто в этом году отправил детей загородные лагеря, участвующие в программе, независимо от даты приобретения путевки и получения региональных компенсаций.

Напомним, что в Алтайском крае все жители региона, отправляющие детей в загородные летние лагеря, могут получить компенсацию в размере 6,3 тысячи рублей, но только на одну путевку. Для сотрудников краевых госучреждений эта компенсация составляет 10,75 тысячи, а для многодетных семей - 18,5 тысячи рублей на путевки для третьего и каждого последующего ребенка школьного возраста (до пятнадцати лет). При этом средняя стоимость путевки в муниципальный лагерь в этом году составляет 19,6 тысячи рублей.

Справка "РГ"

В Алтайском крае из 52 детских загородных лагерей в программе по стимулированию детских доступных внутренних туристических поездок (кешбэк) участвуют 45.