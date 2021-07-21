Сколько семей получили кешбэк за детский отдых в Алтайском крае

Новости

"ЭпиВакКорона" доступна в Москве для второй инъекции 10:39
Первый спортсмен отстранен от Олимпиады из-за коронавируса 10:30
Кабмин выделил четырем регионам 420 млн рублей на дамбы и укрепление берегов 10:29
Следователи не нашли следов людей в "частной тюрьме" в Ленобласти 10:24
Партия БМП поступит на вооружение 201-й российской базы в Таджикистане 10:20
Генпрокурор поручил прокурорам проверить безопасность детей на дорогах 10:15
Прокуратура Ленобласти начала проверку по факту избиения сына Стаса Пьехи 10:07
В России разработают авиабомбы для тушения пожаров 10:05
В Башкирии возбудили 30 дел о подделке медсправок по COVID-19 09:58
В Москве сегодня воздух прогреется до +26 градусов 09:52
Стало известно, когда жара вернется в Москву 09:48
В США продолжительность жизни сократилась на полтора года 09:45
Попавшего под следствие челябинского замминистра отпустили домой 09:42
Стоимость минимального школьного набора за год выросла на 13% 09:37
Более 1,5 тысячи лифтов заменили в Москве с начала года 09:37
В Петербурге скончался физик-ядерщик Василий Глухих 09:35
На Центральный Китай обрушились сильнейшие за тысячу лет ливни 09:15
Врач рассказал о мерах предосторожности после прививки от COVID-19 09:00
В ПФР объяснили, как получить социальную доплату к пенсии 08:35
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2" 08:18
В "Векторе" рассказали об опасности оспы обезьян для человека 08:15
Недобросовестных лесопользователей в России стало меньше 08:00
Баскетболисты "Милуоки" стали чемпионами НБА 07:53
Аналитик дал совет, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах 07:52
В США владельцы отелей и ресторанов объявили о кризисе в отрасли 07:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 10:10
Рубрика: Общество

Сколько семей получили кешбэк за детский отдых в Алтайском крае

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 163(8514)
В Алтайском крае более пяти тысяч семей получили кешбэк за детские путевки в летние загородные лагеря. Но около тысячи семей не получили обратно половину стоимости отдыха детей, поскольку воспользовались региональной компенсацией.

Всего, по данным регионального министерства образования и науки, по программе кешбэка родителям алтайских школьников уже выплатили более 17,6 миллиона рублей. Однако не все, кто приобрел путевки в стационарных загородных лагерях и оплатил их через платежную систему "Мир", смогли получить компенсацию из федерального бюджета.

Фото: Владимир Аносов
Гумерова рассказала о сложностях у детских лагерей при подключении к кешбэку

- Согласно правилам получения таких выплат, на них не вправе претендовать семьи, которые приобрели путевки до 25 мая текущего года, а также те, кому стоимость туристской услуги уже оплатили полностью или частично из бюджетной системы, - пояснила и. о. директора Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай" Надежда Авхимович.

Региональный минобрнауки направил обращение в министерство просвещения с просьбой разъяснить ситуацию. Ведь было обещано выплачивать кешбэк всем, кто в этом году отправил детей загородные лагеря, участвующие в программе, независимо от даты приобретения путевки и получения региональных компенсаций.

Напомним, что в Алтайском крае все жители региона, отправляющие детей в загородные летние лагеря, могут получить компенсацию в размере 6,3 тысячи рублей, но только на одну путевку. Для сотрудников краевых госучреждений эта компенсация составляет 10,75 тысячи, а для многодетных семей - 18,5 тысячи рублей на путевки для третьего и каждого последующего ребенка школьного возраста (до пятнадцати лет). При этом средняя стоимость путевки в муниципальный лагерь в этом году составляет 19,6 тысячи рублей.

Справка "РГ"

В Алтайском крае из 52 детских загородных лагерей в программе по стимулированию детских доступных внутренних туристических поездок (кешбэк) участвуют 45.

Правительство расширило возможности кешбэка за путевку в детский лагерь

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул Отдых детей в летних лагерях

Главное сегодня

Кабмин выделил регионам более 85 млрд рублей на страховую медпомощь
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2"
В МИД РФ ответили на обвинения Польши по поводу самолета Качиньского
В "Векторе" рассказали об опасности оспы обезьян для человека
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19