СУЭК-Кузбасс создал отделение лучевой диагностики для сотрудников

В Медико-санитарной части "Шахтер" АО "СУЭК-Кузбасс" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) создано новое отделение лучевой диагностики, оснащенное кабинетами и оборудованием для проведения мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ).

Предложение об открытии такого отделения в Ленинске-Кузнецком возникло осенью прошлого года, когда из-за сложной ситуации с коронавирусной пандемией часть имеющихся компьютерных томографов оказалась в больницах в "красной зоне", а оставшиеся перестали справляться с возросшей нагрузкой по определению заболеваний, прежде всего, легочного характера (пневмония). В результате сотрудникам предприятий компании приходилось по долгу ждать проведения назначенных врачами необходимых медицинских обследований с помощью компьютерного томографа. Для решения возникшей проблемы руководством компании было принято решение о приобретении оборудования и создании на базе МСЧ "Шахтер" отделения лучевой диагностики. Общий объем средств, выделенных СУЭК на эти цели, составил 36 миллионов рублей.

Прежде всего, по соотношению "цена-качество" определись с аппаратом для МСКТ - приобретен компьютерный томограф на 32 среза. Одновременно был подготовлен проект кабинета компьютерной томографии и начат капремонт помещений будущего отделения лучевой диагностики. рядом с расположенным в ЦПиРП отделением профилактики профессиональных заболеваний №1.

К июню текущего года все необходимые работы были выполнены, получены документы по лицензированию медицинской деятельности и заключение на соответствие отремонтированных помещений санитарным требованиям в связи с имеющимися источниками ионизирующего излучения. Начиная с 28 июня отделение, укомплектованное необходимыми специалистами, приступило к работе.

- Желающих провести обследования много, - говорит врач-рентгенолог отделения Кирилл Шабалин. - Ситуация с томографами из-за продолжающейся эпидемии по-прежнему сложная, и люди теперь за помощью обращаются в МСЧ "Шахтер". Установленная аппаратура, согласно направлениям врачей, позволяет проводить самые разные исследования, связанные с воспалительными и опухолевых процессами, травматическими повреждениями внутренних органов и костей, патологией легких, состоянием сосудов и сердца, нарушениями мозгового кровообращения.

Отметим, что пользоваться услугами отделения могут не только сотрудники компании, которые обследуются в рамках добровольного медицинского страхования, но и за установленную плату все жители города. Как говорят врачи МСЧ "Шахтер", появление отделения лучевой диагностики позволит более качественно и своевременно оказывать медицинскую помощь горнякам. Например, при проведении ежегодных профилактических осмотров вовремя обнаружить, диагностировать с использованием МСКТ патологию и принять необходимые меры по лечению.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс