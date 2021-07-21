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21.07.2021 14:47

Транснефть - Западная Сибирь выполнила работы по модернизации оборудования электрохимзащиты производственных объектов

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило работы по техническому перевооружению системы электрохимической защиты (ЭХЗ) участков магистральных нефтепроводов (МН) Александровское - Анжеро-Судженск и Игольско-Таловое - Парабель в Томской и Кемеровской областях.

Грунты в районах проведения работ по результатам лабораторных испытаний отличаются высокой коррозионной агрессивностью по отношению к некоторым типам стали. Кроме того, из неблагоприятных инженерно-геологических явлений на данных участках отмечаются подтопление подземными грунтовыми водами, сезонное промерзание и морозная пучинистость грунтов. Все эти факторы могут влиять на возникновение дефектов на поверхности трубопровода. В целях повышения защищенности линейной части магистральных трубопроводов от коррозионных процессов были проведены работы по обновлению системы электрохимзащиты участков магистральных нефтепроводов.

В ходе технического перевооружения на линейной части МН Александровское - Анжеро-Судженск и Игольско-Таловое - Парабель выполнена прокладка новых контрольных, силовых, анодных и катодных кабельных линий общей протяженностью порядка 7 км.

Для прокладки кабелей в местах пересечения с подземными коммуникациями в качестве защитного кожуха были использованы хризотилцементные трубы. Также в ходе модернизации системы ЭХЗ были установлены стойки контрольно-измерительных пунктов, смонтированы новые анодные заземлители, изготовленные из магнетиевых электродов. Среди их преимуществ - малая степень растворимости и пролонгированный срок эксплуатации.

На нефтеперекачивающей станции Каштан в Красноярском крае также обновлена система ЭХЗ технологических трубопроводов. Выполнен комплекс работ по замене заземлителей, кабельных линий, установлены контрольно-измерительные пункты.

Все операции на каждой стадии технического перевооружения системы ЭХЗ производились под наблюдением представителей строительного контроля предприятия.

Модернизация и своевременное обследование средств электрохимической защиты трубопроводов - одна из важных составляющих надёжной эксплуатации объектов трубопроводного транспорта. В 2021 году предприятие планирует выполнить работы по обновлению систем ЭХЗ на четырех объектах. Общие капитальные вложения АО "Транснефть - Западная Сибирь" в их реализацию составят более 130 млн рублей.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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